¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìーÍ¥¾¡¸õÊä²òÀâ¡Û②¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ã¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹À¤³¦ºÇ¶¯¹ñ
¡¡¤¤¤è¤¤¤è12Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¡£½Ð¾ì¹ñ¿ô¤¬½¾Íè¤Î24¥«¹ñ¤«¤é32¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¡¢Âç²ñ·Á¼°¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎºÇ½é¤Î²¦¼Ô¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Í¥¾¡¸õÊä¤¿¤Á¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹À¤³¦ºÇ¶¯¹ñ
1.¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ð¥ìー¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤À¡£¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥£¥°¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁ´¤Æ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÎÁí¹çÎÏ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤À¡£ÆüËÜ¤â¼éÈ÷¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥ì¥·ー¥ÖÎÏ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ÎÏ¤òÂçÉý¤ËÂ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡ÆÃÄ§2¤ÄÌÜ¤ÏÆðÂÇ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÆðÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥×¥ìー¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆðÂÇ¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤À¡£¥ê¥¹¥¯¤ÏÆðÂÇ¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥Üー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥ê¥¿ー¥ó¤ÏÆðÂÇ¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÅ¨¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë½¤Àµ¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½¦¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¥Üー¥ë¤ò½¦¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÆðÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ëÊý¤¬Å¨¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¤Ç¥é¥êー¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ß¡¢Å¨¤Î·ê¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ÊÆðÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
2.¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼åÅÀ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼åÅÀ¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¨ー¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ïµ»¹ªÇÉ¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ýー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥ì¥ª¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ïー¤ä¹â¤µ¤¬¶¯¤ß¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2ÃÊ¥È¥¹¤ò·è¤á¤ë°Ù¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ëÈà¤é¤¬¡¢¶ìÀï¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤Í×°ø¤Î1¤Ä¤À¡£
¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏÅ¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î»ØÀè¤òÁÀ¤¦¡£¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¾å¤ËÂÇ¤Á²á¤®¤¿¤éÅöÁ³¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆðÂÇ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
3.¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¥È¥ì¥Üー¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ö¥Î¡ÊOH/31ºÐ/199cm¡Ë¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥Ù¥¹¥ÈOH¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎã¤¨¤ë¤È髙¶¶Íõ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹¶¼é¤ÎÍ×¤À¡£
¡¡Èà¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ø¤ÎÆðÂÇ¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤â¡¢¶¯ÂÇ¤è¤ê¥¹¥È¥ìー¥È¤Ø¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ä¤¢¤é¤ÐÂ®¤¤¥È¥¹¤Ç´ñ½±¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¥Ý¥¤¤È¥Üー¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¥ì¥·ー¥Ðー¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³ー¥È¤Î±ü¤Ë¶¯ÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¶î¤±°ú¤¤¬¾å¼ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óOH¤À¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó»ØÆ³¤Ç°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤À¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ö¥Î¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥ªー¥Ðー¤È¥¢¥ó¥Àー¥Ï¥ó¥É¥ì¥·ー¥Ö¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥íー¥¿ー¥µー¥Ö¤ÎÊÖµåÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¾ï¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ì¥Ö¥Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ø¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£