À¤³¦½é¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡ÙÇÛ¿®·èÄê! - 1993Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿°Û¿§ºî
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î13Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTSUBURAYA IMAGINATION¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ¯Çä¤ò·Ð¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤VFX¤ÈÆÃ»£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ø½ÃÂ¤·Á¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù(1966Ç¯ÊüÁ÷)¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤ËÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¼ç±é¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î¤Û¤«Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¤¬Ì³¤á¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òºÌ¤ëÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢Æâ³¤¸Æó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢µ×Àî °½¡¢¹¾¸¶Àµ»Î¤é¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ø½Ã¤È¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù´ÆÆÄ¤ÎÈõ¸ý¿¿»Ì¤ä¡¢Á°ÅÄ¿¿¹¨¡¢»°ÃÓÉÒÉ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»£¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç»ëÄ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏTSUBURAYA IMAGINATION(ÍÎÁ¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¸ÂÄêÇÛ¿®)¡¢Á´13ÏÃ(ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ)¡£
