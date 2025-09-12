°ìÉô¤ÏÀßÃÖ¤«¤é60Ç¯Äø·Ð²á¡Ä´ôÉì»Ô¤ÎÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¤ÇÏ·µà²½¤·¤¿¥¢ー¥±ー¥É¤òÅ±µî¤Ø¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¡×
¡¡´ôÉì»Ô¤ÎÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢¥¢ー¥±ー¥É¤ÎÅ±µî¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å±µî¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡
¢£¡ÖÌø¥±À¥¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¥¢ー¥±ー¥É¤ò°ìÉôÅ±µî¤Ø
¡¡¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÉ´²ßÅ¹¤À¤Ã¤¿´ôÉì¹âÅç²°¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ìø¥±À¥¾¦Å¹³¹¡£ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Î¡ÖÌø¥±À¥¥Ö¥ëー¥¹¡×¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾¦Å¹³¹¤Î¥¢ー¥±ー¥É¤¬¡¢°ìÉôÅ±µî¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉìÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î¿åÌîÂöÏ¯Íý»öÄ¹¡§
¡Ö¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÌÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Êµ¯ÇúºÞ¤Ë¡¢¥¢ー¥±ー¥É¤òÅ±µî¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÄÌ¤êºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡×
Ìø¥±À¥¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Î¡ÖÌø¥±À¥ËÜÄÌ¤ê¡×¤¬¤¢¤ëËÌÉôÃÏ¶è¤Ç¡¢¥¢ー¥±ー¥É¤òÅ±µî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Å±µî´°Î»¤Þ¤Ç¤Ï10Ç¯¤Û¤É¡¢¥¢ー¥±ー¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¤750¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢³µ»»¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤Ï3²¯±ßÄøÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¡£Å±µî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¥¢ー¥±ー¥É¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Å´¹ü¤¬»¬¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²°º¬¤â¤«¤Ê¤ê±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
°ìÉô¤ÏÀßÃÖ¤«¤é60Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤Å¹ÊÞ¤âÁý¤¨¡¢¥¢ー¥±ー¥É¤Î°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¡¢¾¦Å¹³¹¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¹ç°÷¤ÎÉéÃ´¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å±µî¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê³¹¡×
¡¡Å±µî¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Å¹¤ò¹½¤¨¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»±ÈÎÇä¡§
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¤ì¤À¤«¤é¡×
ÈþÍÆ¼¼¡§
¡Ö²°º¬¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Æüº¹¤·¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
°ìÊý¡¢¡Ö»¿À®ÇÉ¡×¤Î°Õ¸«¤â¡£
»ÔÌ±¤é¡§
¡Ö²°º¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°Å¤á¤Î°õ¾Ý¡£¡ÊÅ±µî¤Ç¡Ë³¹Á´ÂÎ¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¸Å¤¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÎÍ»¹ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿·¤·¤¤Å¹¤Î½ÐÅ¹¤âÁê¼¡¤®¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤¬ºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ó¥ë¤Î²Ï¹ç¤Û¤Î¤«¤µ¤ó¡§
¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï·µà²½¤Ç¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
Î©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìø¥±À¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£
´ôÉìÌø¥±À¥¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î¿åÌîÂöÏ¯Íý»öÄ¹¡§
¡Ö200Ç¯¡¢300Ç¯¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯³¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¾¦Å¹³¹¤Î¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£