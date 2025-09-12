ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Øµã¤±¤ë¤Û¤É°¦¤ª¤·¤¤½Ö´Ö¡Ù¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¾Ú¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¤ªÃë¿²¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Ë¤½¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°ìÉ¤¤ÎÇ¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Ç¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¿´²¹¤Þ¤ë·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¤Î´Ø·¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç23.7ËüÉ½¼¨¡¢8200·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤··»Äï¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÈÌþ¤·¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Û
Âº¤¹¤®¤ë¿²»Ñ
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önekosuki1121¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅº¤¤¿²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Î¾¼êÎ¾Â¤ò¼«Í³¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óÇ¤ÎµÁÍ¦¤¯¤ó¡£¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤ÇÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢µÁÍ¦¤¯¤ó¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤½¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤ËµÁÍ¦¤¯¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£5¥õ·îÁ°¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁÍ¦¤¯¤ó¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀÖ»Ò¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤Ý¥Ü¥ï¥Ü¥ï¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µÁÍ¦¤¯¤ó¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÁÍ¦¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¯¤Æ¤è¤¯¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤´Ø·¸À¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¾Ú¤À¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÍ½¸À¡Ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È·»Äï¤À¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÂÎ¡¢Âç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢8200·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önekosuki1121¡×¤Ç¤Ï¡¢µÁÍ¦¤¯¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´²¹¤Þ¤ë´Ø¤ï¤ê¤¬Â¾¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Önekosuki1121¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£