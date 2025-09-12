¡Ö¤¢¤Î¿Í¥¹¥Æ¥¡×°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤½¤¦¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö¾åÉÊ¥±ー¥×¡×
¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ï³Ú¤Á¤ó¤À¤±¤ÉÃå¤³¤Ê¤·¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤ÇÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¡Ö¥±ー¥×¡×¡£¾åÉÊ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¤â¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤Ê¥±ー¥×¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¥É¥±ー¥×¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º¸±¦¤Ç¿þ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±ー¥×¡£Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ø¥à¥é¥¤¥ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥¯ー¥ë¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¥·¥¢ーÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç°Å¿§¡Ê¥«¥éーÉ½µ¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¡×¡Ë¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹¤á¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö¤¬¸ª¤Þ¤ï¤ê¤äÆó¤ÎÏÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤·¡¢¾åÈ¾¿È¤Î²ÚÔú¸«¤»¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¡£
Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤È½©¤é¤·¤¤¿§Å¸³«
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ë¥¤¥É ¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー ¥±ー¥×¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Éý¹¤ÎÂµ¤¬¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤Î¥±ー¥×¡£¥ìー¥è¥ó»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÂµ¤Þ¤ï¤ê¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥ìー¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£Âµ¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤äÃ»¤á¤Î¾æ´¶¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿°ìÃå¤Ë¡£½©¥³ー¥Ç¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éーÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
È´¤±´¶¤Ç¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥·¥çー¥È¾æ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー ¥±ー¥× ¥¥â¥Î¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÉý¹¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥±ー¥×¡£¥¹¥È¥ìー¥È¥é¥¤¥ó¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥·¥ãー¥×¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿þ¤ÏÃæ±û¤Ë¤«¤±¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤ê¤È1Ëç¤ÇÃå¤ì¤Ð¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÃå¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥ê¥Í¥ó¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¤Î¥³ー¥Ç¤âGOOD¡£
Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥äー¥ó ¥±ー¥×¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÊü¤Ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥äー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±ー¥×¡£ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê°ìÃå¤Ë¡£¥³ー¥Ç¤Ë°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¹¤¯³«¤¤¤¿¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Emi.S