¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡¢¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ
½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù(10·î31Æü¸ø³«)¤¬¡¢Âè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¤Î¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð
¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤À¤±¤Ç³¤³°±óÀ¬¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È(¥Í¥Ñ¡¼¥ëÌ¾¤Ç¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡¢Ãæ¹ñÌ¾¤Ç¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥Þ)ÆüËÜ½÷»ÒÅÐ»³Ââ¤ÎÉûÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½÷ÀÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò»á¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò(ÅÄÉô°æ½ß»Ò»á¤¬¥â¥Ç¥ë)¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤Ç±Ç²è½Ð±é124ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡£½ã»Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÉ×¡¦ÀµÌÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Í¥¡¢º´Æ£¹À»Ô¡£½ã»Ò¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ÎÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ëËÌ»³±Ù»ÒÌò¤Ë¤Ï¡¢µÈ±Ê¤È±Ç²è¡ØºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸ ¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡Ù°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëÅ·³¤Í´´õ¡£ÀÄÇ¯´ü¤Î½ã»ÒÌò¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤Þ¤ÇÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¤é¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸±¤·¤¤¹âÊö¤Ø¸þ¤±¤Æ¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤¬9·î19Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÉô¤Î¥Ð¥¹¥¯½£¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ ¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò(µÈ±Ê)¤ÎÂ©»Ò¡¦Â¿Éô¿¿ÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤¿¼ãÍÕÎµÌé¡¢¼ãÍÕ±é¤¸¤ëÂ¿Éô¿¿ÂÀÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÄÉô°æ½ß»Ò»á¤Î¼Â»Ò¡¦ÅÄÉô°æ¿ÊÌé»á¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ºåËÜ´ÆÆÄ¤È¼ãÍÕ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡£º£¤â¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤äÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢¼«Á³Ë ¤«¤Ê¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò´õµá¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!
Âç½°±é·à¤Î¥É¥µ²ó¤ê¤«¤é¡¢¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤· ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±Ç²è¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ò¤â¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¤ò¥É¥µ²ó¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2025¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ËÜºî¤Ï¡¢½÷ÀÅÐ»³²È¤Ç¤¢¤ëÅÄÉô°æ½ß»Ò»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1975Ç¯¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î½÷ÀÀ¤³¦½éÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤âÄ©Àï¤ÏÂ³¤¡¢À¸³¶¤Ç76¥«¹ñ¤ÎºÇ¹âÊö¡¦ºÇ¹âÃÏÅÀ¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¼ÂÏÃ¤È¡¢Á°½Ð¤ÎÃøºî¤ò´ð¤Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È½÷À½éÅÐÄº¤«¤é¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÆ®ÉÂ¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»³¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
