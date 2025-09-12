±ÊÌî²ê°ê¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¤Èà»°³Ñ´Ø·¸áÊóÆ»¡ÖÈï³²¼Ô¤À¤è¡¢¥Ê¥¬¥á¥¤¤µ¤ó¤Ï¡× ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Æ±¾ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£±£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤ÈÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¤Îà»°³Ñ´Ø·¸áÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤¬¡¢²áµî¤Ë±ÊÌî¤È¤â¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»°³Ñ´Ø·¸¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£±ÊÌî¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¡¢²áµî¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºä¸ý¤¬½÷À¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤òÌðºî¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ìÊÌ¤Ë¡¢´ûº§¼Ô¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Í¡£Îø°¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¿¤À¤Î¡£Îø°¦¤Ç¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Ìðºî¤â¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿½µ´©»ï¤È¤¹¤ë¤È¡Ø¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤«¤½¤³¤Ë¼óÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Èï³²¼Ô¤À¤è¤Í¡¢¥Ê¥¬¥á¥¤¤µ¤ó¤Ï¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌðºî¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤ÏÊÌ¤Ë¤µ¡¢¤³¤ó¤Ê½µ´©»ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥½¤¬£¸³ä¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤·¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ê¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢¡Øºä¸ý¤ÎÍ§¿Í¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ù¡¢¡Ø±ÊÌî¤ÎÃÎ¿Í¡Ù¡£ÃÎ¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤µ¡¢ÃÎ¿Í¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤ÇËÜÅö¤ËÀõ¤¤´Ø·¸¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¾ðÊó¸»¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤â¡ÖÀõ¤¤¤è¡£ÃÎ¿Í¼«ÂÎ¤â¡¢¥¦¥ï¥µ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¤â¤¦¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢ÏÃ¤â¡£Ì¾Á°¤âÂ¿Ê¬¸þ¤³¤¦¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤À¤è¡¢Â¿Ê¬ÃÎ¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡£ÃÎ¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁ´Éô¥¦¥½¤À¤è¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÄøÅÙ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤â¡¢ÃÎ¿Í¤À¤«¤é¤Í¡£²ñ¤Ã¤¿¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¡¢ÃÎ¿Í¤À¤«¤é¡£¡ØÍ§¿Í¡Ù¤È¤«¤¢¤È¡Ø·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ù¤â¥Ò¥É¤¤¤±¤É¤Í¡£¤³¤ì¡¢°ìÈÖ¥Ò¥É¤¤¤è¤Í¡£Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÊóÆ»¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£