Ç¤Î¡ØÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÄÌÀâ¡¡¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ä¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤É
Ç¤¬¡ÖÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤¹¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
¡ÖÇ¤¬ÃÏ¿Ì¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ç¤ÏÌ¤Íè¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÁ°¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊªÍýÅª¡¦²½³ØÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¤â±Ô¤¤´¶³Ð¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Íë¤ÎÁ°¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢±«¤ÎÁ°¤Ë¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤Çµ¯¤³¤ëÁ°Ãû¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Î¹ÔÆ°¤ÏÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤Î¡ÖÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÄÌÀâ
1.Áû¤®½Ð¤¹¡¦±£¤ì¤ë
Ç¤Î¡ÖÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÀâ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿ÌÁ°¤ËÇ¤¬ÆÍÁ³Áû¤®½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Êª±¢¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ä°³Ð¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢ÃÏÃæ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ëÈùºÙ¤Ê²»¤ä¡¢·úÊª¤Î¤¤·¤à²»¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¡¢Ç¤ÏÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²»¤äÊÑ²½¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ç¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¡¢ÂçÀ¼¤ÇÌÄ¤¤¤¿¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ±£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ½ÃÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿¸Þ´¶¤Ë¤è¤ë´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÉ½¤ì¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Íî¤ÁÃå¤¤Ê¤¯×Ñ×Ë¤¹¤ë¡¦¹â½ê¤ØÆ¨¤²¤ë
Íî¤ÁÃå¤¤Ê¤¯²ÈÃæ¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊÅÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤â¡¢ÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¤ÎÄÌÀâ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¤¬µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤äÃÏÌÌ¤ÎÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ËºÇ½é¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÈù¼å¤ÊÍÉ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖPÇÈ¡×¤ò¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¤âÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¸µÍè¡¢´í¸±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤ä°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËÜÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿Ç¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤À¤È´¶¤¸¤ë¹â½ê¤ä³«¤±¤¿¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3.»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤ë¡¦Î¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÃÏ¿ÌÁ°¤ËÇ¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÎ¤ò´ó¤»¤¿¤êÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ç¼«¿È¤¬°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î¹ÔÆ°¤ä¿´Íý¾õÂÖ¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤â¡¢ÂçÃÏ¿ÌÁ°¤Ë¤ÏÈù¼å¤ÊÍÉ¤ì¤äµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤«¤éÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ï¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤ÎÉÔ°Â¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Î¡ÖÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤¢¤ë¡©
Ç¤¬ÃÏ¿Ì¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸Þ´¶¤¬ÃÏ¿Ì¤ÎÍ½Ãû¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Èù¼å¤ÊÍÉ¤ì¤ä¡¢ÃÏÃæ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥¬¥¹¡¢ÅÅ¼§µ¤¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÍ½ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤Ï¼«Á³³¦¤Î°ÛÊÑ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬¡ÖÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¸Þ´¶¤Ç¼«Á³³¦¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢´íµ¡¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤ÈËÜÇ½Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤Î¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹µ®½Å¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢Æüº¢¤«¤éËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£