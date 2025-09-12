¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×ÏÃÂê¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ »£±ÆÃæ¤ËÆÍÁ³¤Î±«¡Ö1ÈÖ»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡×¿ý¡õ·Ä»Ê¤ÈÅÄÃæ¤ÎÁø¶ø¥·¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.1¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ìÅì·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÅÄÃæ·Ä»ÊÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡¿25¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤«¤é·Ä»ÊÌò¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âè9ÏÃ¡Ê8·î29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´4²óÃæ¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×ÏÃÂêÇÐÍ¥¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×µÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È
¾±»Ê¤Ï2019Ç¯10·î¡¢ÃË·àÃÄÀÄ»³É½»²Æ»X¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖYohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡Ê2024¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¿¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬Ìò¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÂâ¥â¥Î¤Ç³èÌö¡£¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É÷´Ö½Ó²ð±é¤¸¤ë40ºÐÌÜÁ°¤Î¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¿ý¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤È¤â¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯10¸Ä²¼¤ÎÉô²¼¡¦·Ä»Ê¡£¿ý¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÎ¢¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤¤¤Þ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤Ë¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤«¤é¡ÖÌòÊÁ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ä»Ê¤Î¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾±»Ê¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¡ÊÂè2ÏÃ¤Î¡Ë¤¿¤³¾Æ¤¤ò2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Î²ñÏÃ¤â·ë¹½¸¶ºî³è¤«¤·¤Ç¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤ò¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æþ¸ý¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¡¢1¿Í¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬·Ä»Ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¤â°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥È¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ÆÃ¤Ë¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾±»Ê¡§¿ýÌò¤ÎÊý¤Ë¡Ö°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡Ä¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë±é¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î½½¾ò¤µ¤ó¤¬¡Ö10Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¿¶¤ê¤¬¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÄÏ¤á¤¿¤«¤â¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï³Î¤«¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â·Ä»Ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤È³À´Ö¸«¤¨¤¿´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤´¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾±»Ê¡§Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¿Í´ÖÅª¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¼ç´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤ÈÉ÷´Ö¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸¶ºî¤ò¤¹¤Ç¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÎ¢Â¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿Âè2ÏÃ¤Î¥·¡¼¥óÁ³¤ê¡¢SNS¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè1ÏÃ¤Ç·Ä»Ê¤¬¿ý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥óÁ³¤ê¡¢¸¶ºî¤Ë±è¤Ã¤ÆÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾±»Ê¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤Î¸åÈ¾¤Ë·Ä»Ê¤¬¡Ê40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¤Î¡Ë¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë1ÈÖ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËSNS¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¡ÊÆ±¤¸Éô½ð¤Î¡ËÅÄÃæ¤Ë¿ý¤È·Ä»Ê¤¬2¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤¢¤ì¡©2¿ÍÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤À¤«¤é¤½¤³¤ÏÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¨¤ä°¼Ô¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤âÊÌ¤Ë°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·Ä»Ê¤È¿ý¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¤¿¤é¡Ö¤ª¤á¤¨²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢°¼Ô¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤ä»£±Æ¤Î»ÅÊý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¸¶ºî¤ò½àµò¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â2¼¡¸µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤òÃµ¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¸øÆ»¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÅÄÃæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸øÆ»¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö·úÊª¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò³§¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¸µ¡¹Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾±»Ê¡§¸µ¤Ï¡¢²°º¬¤¬¤¢¤ë·úÊª¤Î³°Â¦¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤¬²°º¬¤Î¤¢¤ë·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡£µÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢2¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÄÃæ¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬´Ñ²»³«¤¤ß¤¿¤¤¤Ë³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2¿Í¤Ëµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ö»±¤òº¹¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»±¤òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´Ñ²»³«¤¤ò¤·¤Æ¤â³¨Åª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»±¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤¸¤ã¤¢³§¤Ç²°º¬¤Î²¼¤Ç¼Çµï¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤À¤ÈÈ´¤±¤äÇØ·Ê¤Ê¤É´ÆÆÄ¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡Ä¤È1ÈÖ»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÊÂè6ÏÃ¤Î¡Ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿ý¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±«¤â¶öÁ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿ÎÉ¤¯·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤«1¤Ä°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢±«¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ É÷´Ö¤µ¤ó¤ÈÂè7ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¡Ö¤³¤Î¸å¤Ë¤â¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿´¾ðÉ÷·Ê¤È¤â¹ç¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÂè9ÏÃ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¾±»Ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¾±»Ê¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè6ÏÃ¤Î¡È¤ª¤Ç¤³¥¥¹¡É¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¾å¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¾±»Ê¤¬»×¤¦¡Ö·Ä»Ê¤¬¿ý¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯10·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§188cm
ÆÃµ»¡§Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
»ñ³Ê¡§Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¦¾åµé¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÉáÄÌÌÈµö
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ã¤Æ¡©
¾±»Ê¤Ï2019Ç¯10·î¡¢ÃË·àÃÄÀÄ»³É½»²Æ»X¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖYohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡Ê2024¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¿¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬Ìò¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÂâ¥â¥Î¤Ç³èÌö¡£¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É÷´Ö½Ó²ð±é¤¸¤ë40ºÐÌÜÁ°¤Î¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¿ý¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤È¤â¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯10¸Ä²¼¤ÎÉô²¼¡¦·Ä»Ê¡£¿ý¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÎ¢¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤¤¤Þ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤Ë¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢·Ä»ÊÌò¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤«¤é¡ÖÄÏ¤á¤¿¤«¤â¡×¤È³Î¿®
¡½ ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤«¤é¡ÖÌòÊÁ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ä»Ê¤Î¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾±»Ê¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¡ÊÂè2ÏÃ¤Î¡Ë¤¿¤³¾Æ¤¤ò2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Î²ñÏÃ¤â·ë¹½¸¶ºî³è¤«¤·¤Ç¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤ò¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æþ¸ý¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¡¢1¿Í¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬·Ä»Ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¤â°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥È¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ÆÃ¤Ë¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾±»Ê¡§¿ýÌò¤ÎÊý¤Ë¡Ö°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡Ä¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë±é¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î½½¾ò¤µ¤ó¤¬¡Ö10Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¿¶¤ê¤¬¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÄÏ¤á¤¿¤«¤â¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï³Î¤«¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â·Ä»Ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤È³À´Ö¸«¤¨¤¿´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤´¼«¿È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾±»Ê¡§Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¿Í´ÖÅª¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¼ç´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤ÈÉ÷´Ö¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸¶ºî¤ò¤¹¤Ç¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÎ¢Â¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Âè9ÏÃÎ¢ÏÃ
¡½ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿Âè2ÏÃ¤Î¥·¡¼¥óÁ³¤ê¡¢SNS¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè1ÏÃ¤Ç·Ä»Ê¤¬¿ý¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥óÁ³¤ê¡¢¸¶ºî¤Ë±è¤Ã¤ÆÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾±»Ê¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âè1ÏÃ¤Î¸åÈ¾¤Ë·Ä»Ê¤¬¡Ê40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¤Î¡Ë¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë1ÈÖ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËSNS¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¡ÊÆ±¤¸Éô½ð¤Î¡ËÅÄÃæ¤Ë¿ý¤È·Ä»Ê¤¬2¿Í¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤¢¤ì¡©2¿ÍÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤À¤«¤é¤½¤³¤ÏÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¨¤ä°¼Ô¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤âÊÌ¤Ë°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·Ä»Ê¤È¿ý¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¤¿¤é¡Ö¤ª¤á¤¨²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢°¼Ô¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤ä»£±Æ¤Î»ÅÊý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¸¶ºî¤ò½àµò¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â2¼¡¸µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤òÃµ¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¸øÆ»¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÅÄÃæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸øÆ»¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö·úÊª¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò³§¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¸µ¡¹Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾±»Ê¡§¸µ¤Ï¡¢²°º¬¤¬¤¢¤ë·úÊª¤Î³°Â¦¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤¬²°º¬¤Î¤¢¤ë·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡£µÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢2¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÄÃæ¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬´Ñ²»³«¤¤ß¤¿¤¤¤Ë³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2¿Í¤Ëµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ö»±¤òº¹¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»±¤òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´Ñ²»³«¤¤ò¤·¤Æ¤â³¨Åª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»±¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤¸¤ã¤¢³§¤Ç²°º¬¤Î²¼¤Ç¼Çµï¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤À¤ÈÈ´¤±¤äÇØ·Ê¤Ê¤É´ÆÆÄ¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡Ä¤È1ÈÖ»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÊÂè6ÏÃ¤Î¡Ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿ý¤µ¤ó¤Î²È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±«¤â¶öÁ³¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿ÎÉ¤¯·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤«1¤Ä°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢±«¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ É÷´Ö¤µ¤ó¤ÈÂè7ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¡Ö¤³¤Î¸å¤Ë¤â¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿´¾ðÉ÷·Ê¤È¤â¹ç¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÂè9ÏÃ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¾±»Ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¾±»Ê¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè6ÏÃ¤Î¡È¤ª¤Ç¤³¥¥¹¡É¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¾å¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¾±»Ê¤¬»×¤¦¡Ö·Ä»Ê¤¬¿ý¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯10·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§188cm
ÆÃµ»¡§Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
»ñ³Ê¡§Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¦¾åµé¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÉáÄÌÌÈµö
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û