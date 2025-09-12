¤É¤ó¤À¤±²Ä°¦¤¤¤Îーーー¥Ã¡ª¡©¡Ú¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¡Û¿©¤ÙÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤♡¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥¤¥¹¡×
¡Ú¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¡Û¤«¤éÂç¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¡¦¥ß¥ë¥ー¤È¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª º£²ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÂçËþÂ¤ÈÏÃÂê¤ÎÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£9 / 30¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¡ª¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó & ¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×
@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¬¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤¥¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ß¥ë¥ー¤ÎÊñ¤ß»æ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó & ¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¡¦¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥âー¥ë¥À¥Ö¥ë¤Ï\510¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥À¥Ö¥ë¤Ï\760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥ー¥ß¥ë¥ー¡×&¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥ë¥ー¡×
¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó & ¥Ý¥³¤Á¤ã¤ó ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥Ü¤Îº£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥ë¥ー¥ß¥ë¥ー¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥ë¥ー¡×¡£¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥ß¥ë¥ー¥ß¥ë¥ー¤Ï¡Ö¥È¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ß¥ë¥ー¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ïー¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È´¶¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥ー¤ÎÇ»¸ü¤µ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥ë¥ー¹¥¤¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A