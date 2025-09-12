¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢¡È¿À²ó¡É¤ª¤Ç¤³¥¥¹¥·¡¼¥óÈëÏÃ ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤Ç»ÅÁð¤ò¥×¥é¥¹¡ÖÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.2¡Û
¾±»Ê¤Ï2019Ç¯10·î¡¢ÃË·àÃÄÀÄ»³É½»²Æ»X¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖYohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡Ê2024¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¿¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬Ìò¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÂâ¥â¥Î¤Ç³èÌö¡£¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É÷´Ö½Ó²ð±é¤¸¤ë40ºÐÌÜÁ°¤Î¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¿ý¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤È¤â¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯10¸Ä²¼¤ÎÉô²¼¡¦·Ä»Ê¡£¿ý¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÎ¢¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ Âè6ÏÃ¤Ç¿ý¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿·Ä»Ê¤¬¿ý¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤´ó¤»¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿À²ó¡×¤À¤ÈSNS¾å¤Ç¤âÂçÊÑÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè7ÏÃÊüÁ÷Á°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Ökiss¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ökith¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤Ñ¤Ã¤È¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾±»Ê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þth¡ªth¤¦¤Çth¤Í¡Á¡Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ÇÛ¿®¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ1ÈÖ¾Ð¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¾±»Ê¡§¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÃËÀ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬1ÅÙ¤ä2ÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤ë½Ö´Ö¡Ö¤¢¤ì¡©Ê·°Ïµ¤°ã¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¤Ï¡ÖÂç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡ªÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂæËÜ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¡È¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Á¥å¡¼¡É¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ä»Ê¤¬1¿Í¤À¤±¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¿ý¤¬²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¿ý¤È·Ä»Ê¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¥µ¥¤¥ÉÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì²¿¤«¤¢¤ë¤«¤â¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Á¤ç¤±¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÊ¢¤Ä¤Ä¤¯¤ÎÆþ¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¨¤¤¤Ã¤Æ¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¿Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬¡¢µÕ¤Ë¼¾ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤ª¤Ç¤³¤Î¥¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ç¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÊªÍýÅª¤Ë¤Þ¤ºÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Î¤ª¤Ç¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´ÓÄÌ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤¬²£¤«¤é»£¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï´ÓÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤Ç¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤ì¤ÏåºÎï¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Í×¤Ï¡ÖåºÎï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦È±¤ÎÌÓ¤Ë¥Á¥å¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¿§¡¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´¶¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤ÎÁíÎÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬Â¿¤½¤¦¡×¤ÈÃåÃÏ¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ »î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¿À²ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡Ö1²ó¤Á¤ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤°¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·Ä»Ê¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤â¤è¤êÅÁ¤ï¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾±»Ê¡§¸µ¡¹30Ê¬¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤¦¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾¯¤·Êø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ·Ä»Ê¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¿ý¤ò²ðÊú¤¹¤ëÃæ¤Ç°î¤ì¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÂè7ÏÃ¡Ê8·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢°ì¸À°ì¸À¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¸½¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾±»Ê¡§¤³¤ì¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«·è¤Þ¤ê»ö¤À¤±·è¤á¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£¤ê¤¿¤¤²è¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÆ¬¤ò¤³¤³¤Ë¾è¤»¤Æ¤É¤³¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±ºÇ½éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼ê¤ò°®¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¸¶ºî¼«ÂÎ¤Ï¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¸ø±à¤ß¤¿¤¤¤ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¤È³°¤«¤é¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤âÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÏÉáÄÌ¤Î°ìÈÌÆ»¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ñ¼Ò¤Î¶á¤¯¤À¤«¤éÅöÁ³¿ÍÄÌ¤ê¤Ï¤¢¤ë¡£¸¶ºî¤ß¤¿¤¤¤ËÂÀ¤â¤â¤Î¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼ê¤ò·Ò¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤ä¸øÌÀÀµÂç¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ç·Ò¤¤¤Ç¡¢°Å¤¤¤·±ó¤¯¤«¤é¸«¤¿¤é±Æ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡¢ÅöÆü¹©»ö¤Î¼Ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç»£¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é30Ê¬¸å¤Ë¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤ó¤º¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æü¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤âÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡Ä¡£¥É¥é¥¤¡Ê¥«¥á¥é¤Ê¤·¤ÇËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤«ÃÊ¼è¤ê¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡Ö¹Ô¤±¹Ô¤±¹Ô¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤½¤ó¤Ê¹²¤Æ¤¿¾õ¶·¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾±»Ê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò½ù¡¹¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ò¼êÁ°¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉ÷´Ö¤µ¤ó¤Î¿²´é¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÈ´¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÉ÷´Ö¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Çµï¤ÎÃæ¿È¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ê¤Ä¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¿ý¤¬¥«¥é¥¹¤«¤é·Ä»Ê¤ÎÊÛÅö¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç·Ä»Ê¤¬¼è¤Ã¤¿¤¹¤º¤á¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¿ý¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢·Ä»Ê¤Î¿´¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿²áµî¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÅÙ¡¹ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ·Ä»Ê¤¬¿ý¤Î¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¾±»Ê¡§Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£°ì±þºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥«¥é¥¹¤¬³ä¤È·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ã¤Ý¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£1¸Ä¤Î½Ö´Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎø°¦´¶¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Í§¾ð¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ§Ã£´Ø·¸¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·àÅª¤Ê¤Î¤ÏÁ°¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¤È¸å¼Ô¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·àÅª¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥é¥¹¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È³¬ÃÊ¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ù¡¹¤Ë·Ä»Ê¤«¤é¿ý¤Ø¤Î»×¤¤¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦É÷¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤¨¤Æºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯10·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§188cm
ÆÃµ»¡§Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë
»ñ³Ê¡§Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¦¾åµé¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÉáÄÌÌÈµö
¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ã¤Æ¡©
