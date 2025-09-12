É¹Àî¤¤è¤·¡¢ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¹¤´¤¤À¤³¦Àþ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£L'Arc¡Áen¡ÁCiel¡¦HYDE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢¥é¥ë¥¯HYDE¤È¤ÎÈþ¤·¤¹¤®2¥·¥ç¥Ã¥È
É¹Àî¤Ï¡ÖÀèÆühyde¤µ¤ó¤ÎLive¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤·¤Ó¤ì¤¿¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈHYDE¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎLive¤Ë¤ª²Ö¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¹¬¤»¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. Concert Tour 2025¡×¤Ë²Ö¤òÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖWORLD TOUR ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¸«ÌÜÎï¤·¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö°ìÎ®Æ±»Î¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¸òÎ®¤¢¤ë¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤À¤³¦Àþ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡É¹Àî¤¤è¤·¡¢HYDE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø
¢¡É¹Àî¤¤è¤·¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
