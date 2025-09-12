°æ¾å¤ÈÂÐÌÌ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë°Õ³°¤Ê»ö¼Â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡Ä¡×¡¡¹¥´¶ÅÙ¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡×
14Æü¤Ë°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬12Æü¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¡Ê14Æü¡¿Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°æ¾å¿Ø±Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¡¢Í§¹¥¥à¡¼¥É¤Ë¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿°æ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÃÅ¾å¤Ø¤È¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È°®¼ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢º°¿§¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÁê¼ê¤Ø¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÂ£¤êÊª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡¢°æ¾å¤ÎÉã¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿¿¸ã»á¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥Á¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÃåÍÑ¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤«¤é¤ÏÂ¾¤Ë¤â»æÂÞ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÀïÁ°¤ËÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤ÇÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´Çí¤½Ð¤·¤Î°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ³Ê¤Ë¹¥´¶¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ê¡ª¡×
¡ÖMJ¤«¤ï¤¤¤¤ÅÛ¤ä¤ó¾Ð¡×
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¼Â¤Ï¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤ä¤Ê¡¼¡×
¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¡×
¡¡°æ¾å¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÁ°Àï¤Ç¡¢2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾¤Î8²óTKO¾¡¤Á¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò²¼¤»¤Ð¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£
