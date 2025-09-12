¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡É±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿4¥³¥Þ¤ò¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿¡ÖÆÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×
¡¡seju½êÂ°¤Ç¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤ÈÏÃÂê¤Î±Ý¸¶¤Ï¡Ö4¥³¥Þ±Ý¸¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ï4Ê¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¹¥¤¡×¡Ö°ìÌÜ¤Ç4²ó¤â°ÍÆá¤Á¤ã¤ó¸«¤ì¤ë¤ÎÆÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£±Ý¸¶ °ÍÆá¡Ê¤¨¤Î¤Ï¤é ¤¤¤Ê¡Ë
1997Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£164¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«5¥õ·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç1st¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö±Ý¸¶°ÍÆá¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ina_enohara¡Ë
