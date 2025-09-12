µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡©¡¡¡ÖÇµÌÚºä¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇµÌÚºä¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï12Æü¡¢µÈ²¬¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£µÈ²¬¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¶»¤ÎÁ°¤ÇÁÈ¤ó¤À¡È¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿³Ö·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¤ÎÂèÆó²ó¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤À¤ÎÊý¤ÏNHK¥×¥é¥¹¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂè°ì²ó¤ÏAI¡¢ÂèÆó²ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²óÆñ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦¤Î¤«¤ï¤¿¤·¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¬Å·»È¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¤ÈÁÍÍ¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖµÈ²¬¤µ¤ó¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¥Ý¡¼¥º¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÇµÌÚºä¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
