³«ºÅ¤Þ¤Ç5¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë·Ò¤¬¤ëÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬·ãÆ®¤ÎËö¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
5»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢3¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê¤àÃË»Ò¡£
SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÌº´µ×·´¡¦·Ú°æÂôÄ®½Ð¿È¤Î胗ß·Íû¶õ¡¦23ºÐ¤Î¤Û¤«¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»³¸ý¹ä»Ë¡¦40ºÐ¤òÍÊ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤ë°ìÀï¡£
¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤ÎÀ¶¿å¤ÈSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Î»³¸ý¡£¼Â¤Ï7Ç¯Á°¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÊ¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸ß¤¤¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë2¿Í¤Ç¤¹¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢3ÂÐ3¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè9¥¨¥ó¥É¡£°ìÅê¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¡£SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Î胗ß·¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¡¢ÍÍø¤Ê¸å¹¶¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
胗ß·Íû¶õ Áª¼ê
¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉý¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥³ー¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤ー¥Ñー¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥¨¥ó¥É¡£¡£¡£
·Ú°æÂô¤Î胗ß·¤¬°ìµó3ÅÀ¤ò»Ç¤¦¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤5ÂÐ4¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ãー¡ª¡×
»³¸ýÁª¼ê
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¢¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤âËÍ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£.¤³¤Î¥Áー¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
胗ß·Áª¼ê
¡Ö¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ï12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£