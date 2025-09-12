À±Ìî¸»¡ßLee Youngji¤ÎÃíÌÜ¶Ê¤ÎMV¤¬²ò¶Ø¤Ë¡¡YouTube¤Ç9·î15Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡¡À±Ìî¸»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢15Æü¸á¸å9»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ±Ìî¸»¡ßLE SSERAFIM¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ØÀ±Ìî¸»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤è¤ê
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿1¶Ê¡£Lee Youngji¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀ±Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀ±Ìî¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿À±Ìî¤âLee Youngji¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÍèÆü¸ø±é¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢Lee Youngji¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¡¢À±Ìî¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂæËÌ¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¤ò½ä¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹ÔÃæ¤ÎÀ±Ìî¡£Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÏ¢Æü°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µËö¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏ¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÄÉ²ÃÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
