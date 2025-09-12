ÄÁ»ö¡ª¥ä¥¯¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤¬9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡¡¿ÀµÜÁûÁ³¡¡1¼ºÅÀ¤âÌòÌÜ²Ì¤¿¤¹¡¡µð¿Í»þÂå°ÊÍè2ÅÙÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¼DeNA¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢12Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç9²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½9¤È¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢8²ó¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤«¤é°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¡£9²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ËÅê¼ê¸òÂå¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡ÖËÌÂ¼Âó¸Ê¡×¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤ÎÅÐÈÄ¤Ïµð¿Í»þÂå¤Î23Ç¯9·î2ÆüDeNAÀï¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°ÛÎã¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÎÓ¤Ë4µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ìÌµ»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ÀÐ¾å¤ò134¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¿ÀÎ¤¤Ë±¦±Û¤¨¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£²ÜÌ¾¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢·¬¸¶¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤áÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¹âÄÅ´ÆÆÄ¤«¤é¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ï1²ó1¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô6¿Í¤Ë18µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£