´äÅÄ¹äÅµ¡õ¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤º»£±ÆÃæÃÇ¡ª¡ØDOCTOR PRICE¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡×

9·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬½Ð±é¡£9·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û´äÅÄ¹äÅµ¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÈËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¡É¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¡È¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç´äÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡È¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¼¬ÅÄºÌ¼î¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´äÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·ë¹½¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀøÆþ¥·¡¼¥ó¤¬Ëè²ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÀøÆþ¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀøÆþ¥°¥Ã¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òËÍ¤¬¤³¤¦¡¢ºÌ¼î¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤³¤Ç½Ð¤¹¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«2¿Í¤È¤â¥Ä¥Ü¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¥Ð¥Ã¥¸¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ë¡Ê¼¬ÅÄ¤¬¡Ë¥Ä¥Ü¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼¬ÅÄ¤â¡¢¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´äÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¬ÅÄ¤È¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤â»£±ÆÃæ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£