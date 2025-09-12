¡Ö´Ø·¸¤¬¥¨¥â¥¨¥â¡×ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤È¤Î¡È¤ªÂ·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡ÉSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×
9·î11Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡ÉÍ¿ÅÄÍ´´õ¤È¤ÎÃçÎÉ¤·SHOT¤ò¸ø³«
°æ¾å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿Í¿ÅÄÍ´´õ¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¤½¤Î°¦¸¤¤é¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¿ÅÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤Ë¤ªÇñ¤ê¤Þ¤¸¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¡ÖÂº¤¤¤È¤«¤Î¼¡¸µÄ¶¤¨¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö´Ø·¸¤¬¥¨¥â¥¨¥â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯2·î¤ËÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°æ¾å¡£»¨»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë