3Ç¯Á°¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤ò½ä¤ê¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÐÃÎ»ö¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹ºêÃÏ¸¡¤Ï12ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÐÃÎ»ö¤Î¤Û¤«¡¢3Ç¯Á°¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇÃÎ»ö¿Ø±Ä¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡¢Áªµó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ¤é¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÐÃÎ»ö¤é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸å±ç²ñ¤¬ÂçÀÐÃÎ»ö¤«¤é¡¢2000Ëü±ß¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡Ö2000Ëü±ß¤Î¼ÚÆþ¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¤È¤¹¤ëÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Î¤Û¤«¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÃÎ»ö¸å±ç²ñ¤Î¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÎ»ö¤é¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºêÃÏ¸¡¤Ï12ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢6¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£