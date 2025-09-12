TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤¢¤ëÍýÈ±Å¹¤ÎÆü¾ï¤¬ÆÍÁ³¡ª

¼Ö¤¬Å¹¤Î¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤­ÇË¤ê¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Î¼óÅÔ¥ê¥Þ¤ÎÍýÈ±Å¹¡£ÆÍÁ³¤Î¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤Ç¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢¤¢¤ï¤ä¼Ö¤Î²¼Éß¤­¤Ë¡£»¶È±Ãæ¤ÎµÒ¤âíà¤«¤ì¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

Å¹°÷
¡Ö¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«1ÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×

2¿Í¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡£

APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤ÏÃó¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Áàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥á¥­¥·¥³¤Ç¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ª

¼×ÃÇµ¡¤¬¤Ê¤¤Æ§ÀÚ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡ª

¾×·â¤Ç¥Ð¥¹¤Î²°º¬¤Ï¤Ï¤¬¤ì¡¢¸«¤ë¤âÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í¤¬»àË´¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ä¡£

±ì¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤µ¤«¤ë±ê¡£ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å8»þÈ¾¤¹¤®¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¥¬¡¼¥É¥í¡¼¥×¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ôÉì¸©¤Ç¤ÏÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ±²È¡ª

±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ì±²È¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÂæ½ê¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½»Ì±
¡Ö¡ÊQ.¤â¤·¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ë¤â¤¦¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤Í¡×

¤³¤Á¤é¤ÏÂçºå¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÃËÀ­¡£ÅÏ¤êÀÚ¤ëÀ£Á°¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª

¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË2¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢1¿Í¤¬Æ¨Áö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1¿Í¤â¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÂ­Áá¤ËÆ¨¤²µî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÏÆ¬³¸¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡£·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤«¤é¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡È¶Ã¤­¤Î±ÇÁü¡É¡£

¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¼«»£¤ê¡ª?

¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡£¥á¥¹¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤¬±£¤·¥«¥á¥é¤Ë¶½Ì£¿¼¡¹¡ª

嚙¤ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¡¢µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡¢¸¤¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡ª

»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

¿Í¤ÏÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÍî¤Á¤º¡ª¤É¤Î¸¤¤â¡¢¸«»ö¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£