◇プロ野球パ・リーグ 西武 7-3 日本ハム(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

西武は投打かみ合う快勝を収めました。

この日の先発は郄橋光成投手。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、2回にはヒットを浴びるも無失点のイニングを継続します。

すると西武打線は4回に躍動。対する日本ハムの先発・達孝太投手に3回まで無得点に抑えられていましたが、先制に成功します。この回の先頭で打席に向かった滝澤夏央選手がピッチャー強襲の当たりで出塁すると、続く外崎修汰選手の打席では盗塁で2塁へ。チャンスを拡大すると外崎選手のタイムリーで先制しました。さらに2アウト2塁の場面でも山村崇嘉選手のタイムリーで2点リードとします。

援護をもらった郄橋投手はその後も好投を継続。日本ハム打線を打ち取り、スコアボードにゼロを並べます。

日本ハムは8回から継投策に出るも、この前にも奮起を見せた西武打線。セデーニョ選手の3ランなどで一挙5得点をあげます。

8回まで無失点に抑えた郄橋投手は9回のマウンドにもあがります。しかし、先頭で打席に迎えたレイエス選手にレフトスタンド上段に飛び込む第29号ソロを浴びました。その後も連打を浴び、無死満塁のピンチを招き降板。2番手・黒木優太投手と交代となりました。黒木投手はタイムリーを浴び、併殺打の間の生還を許すもゲームセット。リードを守り切り西武が勝利しました。