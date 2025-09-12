¿¥ÅÄÍµÆó¤âÀä»¿¡ÄSNS¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¤ÎÊÉ²è¥¢¡¼¥È½¸ÃÄ¤È¤Ï¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤¬ÃíÌÜ¡ÖÊÉ²è¥¢¡¼¥È¡×
8·î¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¡Ê¹Á¶è¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µðÂç¤ÊÊÉ²è¥¢¡¼¥È¡£
Ìó40»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢½Ä3m¡ß²£8m¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡ÖÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡×¡Ê9·î13Æü³«Ëë¡Ë¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë7¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¢¤Î³¨¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡£Î¢¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤ëÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡§
¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¸«¤¿½Ö´Ö¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é9Ç¯¤ÇÌó300ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤«¤é°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤ÎÊÉ²è¥¢¡¼¥È½¸ÃÄ¡ØOVER ALLs¡Ù¡£
8·î¤«¤é¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¸½Ìò10Áª¼ê¤Î¾ÓÁü²è¤òÅ¸¼¨¡£¸¶²è¤Ï1ÅÀ120Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÇäÌóºÑ¤ß¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡ÖOVER ALLsÅ¸¡×¡§¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë
³¨¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó½Ð¿È¤Î¼ÒÄ¹¡¢ÀÖß·³Ù¿Í¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï²è²È¤ÇÉû¼ÒÄ¹¤Î»³ËÜÍ¦µ¤¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ç¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤ë¡ÖART BATTLE JAPAN 2018¡×¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£
SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡Ö¿ÍÊªÊÉ²è¡×
ÀèÆüSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÌäÂê¤ÇÏ¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Î»÷´é³¨¡£
¤½¤ÎÊÉ²è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦³°±ñÁ°¸òº¹ÅÀ¤ËÌÌ¤·¤¿¡ØOVER ALLs¡ÙËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉ¤Ç¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤òËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ²è¥¢¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éû¼ÒÄ¹/²è²È¡¦»³ËÜÍ¦µ¤¤µ¤ó¡§
¡Ö³¹Ãæ¤Ë³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë³¨ÉÁ¤¤È¤·¤Æ¤Ï·òÁ´¡£¾ï¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡×
ÂåÉ½¼èÄùÌò/¥³¥ó¥»¥×¥¿¡¼¡¦ÀÖß·³Ù¿Í¤µ¤ó¡§
¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤¬·ë¹½´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¤¡×
¼èºàÅöÆü¡¢µÞ¤¤ç¿·¤·¤¤ÊÉ²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ú¥ó¥¤Ç¾Ã¤·¡¢²¼½ñ¤¤âÌµ¤·¤Ç»³ËÜ¤µ¤ó¤¬°ìµ¤¤ËÉÁ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó3»þ´Ö¤Ç´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÊÉ²è¡£
749Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÞú¤Þ¤»¶õ¤ò¶Ä¤°²£´é¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¡§
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÂçÃ«Áª¼ê¤Î´é¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
´ë¶È¤Î°ÍÍê»¦Åþ¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥ÈÊÉ²è¡×
µ¯¶È¤·¤Æ9Ç¯¡¢´ë¶È¤«¤é¤ÎÊÉ²è°ÍÍê¤Ï100¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¹Åç»Ô¡Ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÊÉ²è¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎATM¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤ß¤º¤Û¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡ã¤È¤â¤ËÄ©¤à¡£¤È¤â¤Ë¼Â¤ë¡£¡ä¤òÊÉ²è¤ÇÉ½¸½¡£
ÀÊÌ¤â¹ñÀÒ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î´é¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÉÁ¤¡¢¤½¤³¤ËÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¶ûÞ¼è½³¨¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷Á´°÷¤Ë´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¶¦´¶¤¬»ý¤Æ¤¿¡×
¡ØOVER ALLs¡ÙÂåÉ½¼èÄùÌò/¥³¥ó¥»¥×¥¿¡¼¡¦ÀÖß·³Ù¿Í¤µ¤ó¡§
¡Ö³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉWOW¤È´¶Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î²ô¤¬¥¢¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÉ²è¥¢¡¼¥È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¡×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÀÖß·¤µ¤ó¤¬Ã´¤¦Âç»ö¤Ê»Å»ö¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·µ¬°Æ·ï¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¯¡¹¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
10·î¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¿·»ÜÀß¡ÖLX-Hub¡×¤ÎÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¤Ï¡Ä
¡ØDBIC¡Ù¶¦Æ±ÂåÉ½/ÉûÍý»öÄ¹¡¦À¾Ìî¹°¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤Î³¨¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ðËÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¨¤¬Íß¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ÏÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤éÃê¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¡Ý
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Äó°Æ¤·¤¿³¨¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤¹¤È¿§¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÖß·¤µ¤ó¡£
¿·¤¿¤Ê°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Çº¤ß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØOVER ALLs¡ÙÂåÉ½¼èÄùÌò/¥³¥ó¥»¥×¥¿¡¼¡¦ÀÖß·³Ù¿Í¤µ¤ó¡§
¡Ö°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë°Æ·ï¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£Âç·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£À¤³¦Î¦¾å¤â1¤«·î°Ê¾å¤Îºî¶È¡¢5¤«½ê¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤«¤é¡×
¤½¤¦¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÊÉ²è¥¢¡¼¥È¤ÏÀÖºä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤â°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£
¢§¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤êÆþ¸ý¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¶½É¡×
¢§¶äºÂ£¸ÃúÌÜ¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Åìµþ¶äºÂ¡×
¢§¶äºÂ£´ÃúÌÜ¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×
¢§ÀÄ»³£±ÃúÌÜ¡Ö¥Û¥ó¥À ¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥×¥é¥¶ÀÄ»³¡ÊµÙ´ÛÃæ¡Ë
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬Åìµþ¤ò¥¢¥Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯9·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
