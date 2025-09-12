±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¡£Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤È¾¾»³·òÂÀ¤¬½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤òË¬Ìä
¡¡2025Ç¯8·î4Æü¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¾Ð´é¤È²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤È¾¾»³·òÂÀ¤¬»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤»Ù±ç¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤ä»¿Æ±¼Ô¤È¶¦¤ËÃç´Ö¤òÊç¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¾ã³²Ê¡»ã²Ý¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÆâ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤ò¸½ÌòÁª¼ê¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ñ¥ó¡¢¼ê·ÝÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê¼«¼çÀ½ÉÊÈÎÇä½ê¡Ë¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ä¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë¡Ö¥Ô¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤È¡¢Áª¼ê¤¬°ì½ï¤ËÈÎÇä¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¶¨Æ¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤â¹¤¯³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¸òÎ®¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç°ìÈÌ½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤À¡£¡Ö¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯Ì´¤ä´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤·»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´¶Æ°¤ä´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ò°é¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆË¤«¤ÊÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¤Î·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿Í¤äÃÏ°è¤ÎË¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤¬»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È»ÜÀß¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¸òÎ®¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»ÈÌ¿¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¹¤ë¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£¤ò´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿Î¾Áª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤¢¤È¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀÎ¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê²»³Ú¡×¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬¤À¤ì¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤¬¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ð÷¤¤¤¿¤êÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºî¶È¤ËÌá¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÛ¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Âçµ×ÊÝ¤È¾¾»³¤â¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¿¿·õ¤Ëºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Öºî¶È¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ïº¤¤ë¤É¤³¤í¤«´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ò½ª¤¨¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä±þ±ç¡¢Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤³¤¦¤·¤¿¾ì¤ËÍè¤Æ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤«¤é1¥«·î¼å¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¾¾»³¤Ï¡¢¡Ö±ºÏÂ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢º£Æü¡¢½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë»°±ºÏÂ¼ù»á¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î»ö¶È½ê¤ÏºòÇ¯³«½ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»öÌ³½ê¤¬±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç²æ¡¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÈÌ½¢Ï«¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âçµ×ÊÝ¤È¾¾»³¤¬¸òÎ®¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ½¢Ï«¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»°±ºÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤º¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤«¤é½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î31Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2¿Í¤È¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÀ½¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÃæ¡¢¾¾»³¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÈÎÇä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇä¤ê¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤Éµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾»³¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¡¢µï¼ò²°¤Ç4Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¿·³ãÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö»ÜÀß¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤äºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»ÜÀß¾Ò²ð¤äÈÎÇä¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿ÊÌ¤Î»ö¶È½ê¤¬¡Ö¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò²æ¡¹¤Î»ÜÀß¤Ø¡×¤Èµó¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Î³èÆ°°ÕµÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸òÎ®Ãæ¤Ë¿´¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¯¥ë¡¼¤ÈÁª¼ê¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÃÏ°è¤¬Ä¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î³èÆ°¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËË¤«¤ÊÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÆÃÏ ÀµÅµ
¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤»Ù±ç¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤ä»¿Æ±¼Ô¤È¶¦¤ËÃç´Ö¤òÊç¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç°ìÈÌ½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤À¡£¡Ö¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯Ì´¤ä´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤·»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´¶Æ°¤ä´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ò°é¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆË¤«¤ÊÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¤Î·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿Í¤äÃÏ°è¤ÎË¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤¬»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È»ÜÀß¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¸òÎ®¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»ÈÌ¿¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¹¤ë¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£¤ò´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿Î¾Áª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤¢¤È¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀÎ¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê²»³Ú¡×¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬¤À¤ì¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤¬¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ð÷¤¤¤¿¤êÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºî¶È¤ËÌá¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÛ¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Âçµ×ÊÝ¤È¾¾»³¤â¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¿¿·õ¤Ëºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Öºî¶È¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ïº¤¤ë¤É¤³¤í¤«´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ò½ª¤¨¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä±þ±ç¡¢Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤³¤¦¤·¤¿¾ì¤ËÍè¤Æ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ¤«¤é1¥«·î¼å¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¾¾»³¤Ï¡¢¡Ö±ºÏÂ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢º£Æü¡¢½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë»°±ºÏÂ¼ù»á¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î»ö¶È½ê¤ÏºòÇ¯³«½ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»öÌ³½ê¤¬±þÊç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç²æ¡¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÈÌ½¢Ï«¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âçµ×ÊÝ¤È¾¾»³¤¬¸òÎ®¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ½¢Ï«¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»°±ºÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤º¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤«¤é½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î31Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2¿Í¤È¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆºîÀ½¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÃæ¡¢¾¾»³¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÈÎÇä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇä¤ê¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤Éµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾»³¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¡¢µï¼ò²°¤Ç4Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¿·³ãÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö»ÜÀß¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Î¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤äºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»ÜÀß¾Ò²ð¤äÈÎÇä¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿ÊÌ¤Î»ö¶È½ê¤¬¡Ö¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò²æ¡¹¤Î»ÜÀß¤Ø¡×¤Èµó¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ø¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¤Ã¤º¡ª¡Ù¤Î³èÆ°°ÕµÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸òÎ®Ãæ¤Ë¿´¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¯¥ë¡¼¤ÈÁª¼ê¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÃÏ°è¤¬Ä¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î³èÆ°¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËË¤«¤ÊÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÆÃÏ ÀµÅµ