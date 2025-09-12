¡Ö30MS¡×¡ß¡Ö¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡×¤è¤ê¡ÖÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤È¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤¬¥Ø¥¢&¥Õ¥§¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¤Ç¾¦ÉÊ²½¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë&¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤¡Ë¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,750±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë&¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤È¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢Âè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤È¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤È¥Ø¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤È¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021