»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤Ç¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¡×¡¢±øÊª¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê²¼È¾¿È¤ËÅÅÎ®Î®¤·¤¿¤ê¡Ä¥È¥ì¥«Å¹¤Î£³¿Í¤òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¡¡ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò´¶ÅÅ¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·ÙÏ²Â®½ð¤Ï£±£²Æü¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê£³£·¡Ë¤é£³¿Í¤ò¶¯Í×¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤ÏÅö»þ¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±½ð¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¡×¤È¾Î¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¤È½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£²£¹¡Ë¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢£²·î¡¢Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç£³£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÜÆÍ¤¯¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ±øÊª¤òÆþ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢Å¹Æâ¤Ç²¼È¾¿È¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¾å¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤»¤Æ´¶ÅÅ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË£²¿Í¤Ï¡Ö£³£·ºÐ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬È¯°Æ¤·¤¿È³¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡££³£·ºÐ¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃË¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£·ºÐ¤ÎÃË¤ÏÏ²Â®¶è¤ÇÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¡¢ÃËÀ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤«¤é¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç²¡¼ý¤·¤¿£³£·ºÐ¤ÎÃË¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤«¤é¡¢È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£