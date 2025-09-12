Çðºê6¹æ¡¢Í½È÷È¯ÅÅµ¡Ää»ß¡¡¡Ö±¿Å¾¾å¤ÎÀ©¸Â¡×°ïÃ¦
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï12Æü¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç¡¢Í½È÷ÅÅ¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥óÈ¯ÅÅµ¡¤¬»î±¿Å¾»þ¤ËÄä»ß¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³°Éô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÝ°Âµ¬Äê¤ÇÄê¤á¤ë¡Ö±¿Å¾¾å¤ÎÀ©¸Â¡×¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¼Ò°÷¤¬»î±¿Å¾¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«Æ°Ää»ß¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ÎÍ½È÷ÅÅ¸»¤Ç¤¢¤ëÈó¾ïÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤Ïµ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï6·î¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÀèÁ÷¤ê¤·¡¢6¹æµ¡Í¥Àè¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½ÑÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£