»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡¢¾åÍç¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶ÚÈäÏª ÂÎ½Å¡¦BMI¡¦ÂÎ»éËÃÎ¨¸ø³«¤â¡ÖÈîËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤Î»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶ÎËÂç¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ÈÂÎÁÈÀ®¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿ÈþÊ¢¶Ú
ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ÄÈîËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡Ä¡×¤ÈÂÎÁÈÀ®·×¤Î·ë²Ì¤òÅê¹Æ¡£ÂÎ½Å60.30kg¡¢BMI26.8¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨25.9¡ó¡¢ÂÎÆâÇ¯Îð36ºÍ¤ÇÂÎ·¿È½Äê¤¬¡ÖÈîËþ·¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤Î¤¾¤¯¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ²¿¤«¤¬°ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹ÆþÎÏ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿ÈþÊ¢¶Ú
¢¡ÀÐ¶¶ÎËÂç¡¢Ê¢¶ÚÈäÏª
ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ÄÈîËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡Ä¡×¤ÈÂÎÁÈÀ®·×¤Î·ë²Ì¤òÅê¹Æ¡£ÂÎ½Å60.30kg¡¢BMI26.8¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨25.9¡ó¡¢ÂÎÆâÇ¯Îð36ºÍ¤ÇÂÎ·¿È½Äê¤¬¡ÖÈîËþ·¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤Î¤¾¤¯¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ²¿¤«¤¬°ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹ÆþÎÏ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û