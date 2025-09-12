¡Ö30MS¡×¡ß¡ÖFGO¡×¥³¥é¥Ü¤è¤ê¡Ö30MS ¥¥ã¥¹¥¿ー/¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¤¬2026Ç¯2·îÈ¯Çä¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡Ú30MS ¥¥ã¥¹¥¿ー/¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥¹¥¿ー¡Û 2026Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,060±ß
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥¥ã¥¹¥¿ー/¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,060±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡ÖFate/Grand Order¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡Ö¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÌ¥¤»¤ë¡Ö¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
(C)BANDAI SPIRITS 2021