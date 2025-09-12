¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤è¤ê20¼þÇ¯µÇ°°áÁõ¤Ç¡Ö½ÕÆüÌ¤Íè¡×¤¬¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ú30MS ½ÕÆüÌ¤Íè¡Ê20th Anniv. YOU AND ¥¢¥¤¡ª¡Ë¡Û 2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5.060±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ½ÕÆüÌ¤Íè¡Ê20th Anniv. YOU AND ¥¢¥¤¡ª¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5.060±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤è¤ê¡¢20¼þÇ¯µÇ°°áÁõ¡ÖYOU AND ¥¢¥¤¡ª¡×¤òÅ»¤Ã¤¿¡Ö½ÕÆüÌ¤Íè¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Âµ¤ä°áÁõ¤ÎÂ¤·Á¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
