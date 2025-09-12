¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û9²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤ÉÈ¿·â¸«¤»¤ë¤âÀ¾Éð¤ËÇÔÀï¡¡8²ó¤Þ¤Çüâ¶¶¸÷À®¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 7-3 ÆüËÜ¥Ï¥à(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤È¤Î4Ï¢Àï½éÀï¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂÐ¤¹¤ëÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤â¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¡£3²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤ÈÅê¼êÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·4²ó¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£Ã£Åê¼ê¤ÏÀ¾Éð¡¦Âìß·²Æ±ûÁª¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯³°ºê½¤ÂÁÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é»³Â¼¿ò²ÅÁª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ë郄¶¶Åê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8²ó¤«¤é·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÀ¾ÉðÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
2ÈÖ¼ê¡¦µÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Ç3ÈÖ¼ê¡¦À¸ÅÄÌÜÍãÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¡¢ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤Î3¥é¥óHR¤òÍá¤Ó¡¢7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÆÀÅÀ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â郄¶¶Åê¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ÏÈ¿·â¡£ÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤¬4µåÌÜ¤Î½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂè29¹æ¥½¥íHR¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂ³¤¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤³¤³¤«¤é4ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿·â¤Ê¤é¤ºÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆ±Æü»î¹ç¤Ê¤·¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.5¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£