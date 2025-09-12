¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2.5º¹¤Ë¹¤¬¤ë¡¡9²ó¥ì¥¤¥¨¥¹°ÕÃÏ¤Î29¹æ¤«¤é5Ï¢ÂÇ¤â
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½7À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À¾Éð¤ËÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï¡Ö2¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2.5¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¹â¶¶¸÷À®¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¡£7²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£8²ó¤Ë¤Ï2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤À¤¬¡¢9²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬°ÕÃÏ¤Î29¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢·´»Ê¤¬¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇÌÜ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢À¶µÜ¹¬¤âÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢ÂåÂÇ¡¦¿åÌî¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÂåÂÇ¡¦¿åÃ«¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÈÅÜ¤È¤¦¤Î5Ï¢ÂÇ¤Ç¤·¤Ö¤È¤µ¤ò¸«¤»ËÜµò¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Î´°Éõ¡¢´°Åê¤òÁË»ß¤¹¤ë¼¹Ç°¤Î5°ÂÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î3Ï¢¾¡¤òÂ÷¤µ¤ìº£µ¨14ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ã£¹§ÂÀ¤Ï¡¢3²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¡£¤À¤¬¡¢0¡½0¤Î4²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÂìÂô¤ËÆóÎÝ¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤òµö¤·¤¿¸å¤Ë³°ºê¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤Ç»³Â¼¤Ëº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã£¤Ï5²ó°Ê¹ßÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤êÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬8²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¡¦µÜÀ¾¤¬1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º3¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦À¸ÅÄÌÜ¤¬¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2¼ºÅÀ¤È·×5¼ºÅÀ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£Ã£¤Ïº£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ê7¾¡¡Ë¡£
¡¡¢§¿·¾±´ÆÆÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¹â¶¶·¯¤ÎÃæ¤Ç¤âº£Æü¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£