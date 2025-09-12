¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤¹¤¯¤ï¤ì¤¿¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¸·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Êý¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ10ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤³¤È¡¢¡Ø¼ãÄÐÀé²Æ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È³Ú²°¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£´é¤ò´ó¤»ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤¯¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢±³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Êý¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÀé²Æ¤µ¤ó¡Ä»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£