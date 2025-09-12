Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Âè»°»ÒÃÂÀ¸»þ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡°¦ºÊ¤âÍ½Äê³°¤Î¼ê½Ñ¤Ë¡¡Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò²óÁÛ¡Öº£¤ä¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã¡ª¡ª¡×¤¬£¹Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ìÀé¸¶·»Äï¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï£¸·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè»°»ÒÃÂÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£º£¤ä¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡££³¿ÍÌÜ¤ä¤·¡¢¤¤¤¦¤¿¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤â´·¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö°ì¿ÍÌÜ¡¢ÉáÄÌ¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¡¢Æó¿ÍÌÜ¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¡£º£²ó¤âÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÅöÆü¡¢¹Ô¤Ã¤¿¡££³£°Ê¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢£´£°Ê¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©£µ£°Ê¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¨¡©ÀèÀ¸¤¬¡ÊÍè¤Æ¡Ë¡Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ù¤È¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âè»°»Ò¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°å»Õ¤«¤é¡Ö¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÊ¡Ë¡¢ç¯æù¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢ç¯æù¤¬ÇË¤ì¤Æ£¶¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤³¤³¤ÇË¥¤¦¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¼¡¤°¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Î½èÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ë´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÊÂè»°»Ò¤¬¡Ëµã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤è¡£¥Û¥ó¥Þ¡¢¤³¤¤¤Ä¤è¤ê¤³¤Ã¤Á¤Ïµã¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£