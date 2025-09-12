65ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶â¤ò·î11Ëü±ß¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¼ý200Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤¤¤À¤é¡¢Ç¯¶â¤Ï¸º¤é¤µ¤ì¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢65ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¼ý200Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤´¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
É¸½àÊó½··î³Û¡ÊËè·î¤ÎµëÍ¿¼ýÆþÅù¤¬ÌÜ°Â¡Ë¤È´ðËÜ·î³Û¡ÊÇ¯³Û¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤È¡Ë¤òÂ¤·¤¿¶â³Û¤¬°ìÄê³Û¡Ê51Ëü±ß¡¦ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¡Ê·î³Û¡§Ìó16Ëü6000±ß¡Ë¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¡¢Ëè·î11Ëü±ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¤Ï16Ëü6000±ß¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
16Ëü6000±ß¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¡Ü11Ëü±ß¡Ê´ðËÜ·î³Û¡Ë¡á27Ëü6000±ß¡å51Ëü±ß
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï27Ëü6000±ß¤È¡¢51Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤¿¤á¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡§¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
