¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤¬¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò³«»Ï¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¹ñ¶Éõº¿¡¡¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ë
¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤¬12Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÎÙ¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬ÎÎ¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï12Æü¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥¶¥Ñ¥É2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Î±é½¬¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤ä¥Ð¥ì¥ó¥Ä³¤¤Ç16Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ê¼»Î¤é¤ª¤è¤½1Ëü3000¿Í¤¬»²²Ã¡¢Î¾¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÉôÂâ¤ÎÏ¢·È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ËÇÛÈ÷Í½Äê¤Î¿··¿Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¥í¥·¥¢·³¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬ÎÎ¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ïº£²ó¤Î±é½¬¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¤Î¹ñ¶¤òÉõº¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñËÉ¾Ê¹â´±¤Ï¹ñ¶¼þÊÕ¤Ë4Ëü¿Í¤ÎÊ¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£