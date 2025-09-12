ÃÆ´ÝÅÐ»³¤äÁøÆñ¼Ô¤¬¸º¾¯¤·»à¼Ô¥¼¥í¡¢ÉÙ»Î»³Æþ»³µ¬À©¤Ë¸ú²Ì¡ÄÆþ»³ÎÁ£´£°£°£°±ß¡ÖËè²óÄ§¼ý¤Ï¸·¤·¤¤¡×À¼¤â
¡¡ÉÙ»Î»³¤Î²Æ»³¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±£°Æü¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÆþ»³µ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿º®Íð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©Æâ¤ÎÅÐ»³¼Ô¿ô¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¬À©¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÂçÄÚÍ´»Ô¡Ë
¡¡ÊÄ»³Á°ºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶Æü¡¢Æüµ¢¤êÅÐ»³¤ò½ª¤¨¤ÆÉÙ»ÎµÜ¸ý¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤è¤êÅÐ»³Æ»¤Î¥´¥ß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©ÆâÆþ»³¼Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¸©¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÀÅ²¬¸©£Æ£Õ£Ê£É¡¡£Î£Á£Ö£É¡×¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ò£±¡ÓÆþ»³ÎÁ£´£°£°£°±ß¤ÎÇ¼ÉÕ¡Ò£²¡ÓÅÐ»³¥ë¡¼¥ë¤Î»öÁ°³Ø½¬¡Ò£³¡Ó¸á¸å£²»þ¡ÁÍâ¸áÁ°£³»þ¤ËÆþ»³¤¹¤ëºÝ¤Î»³¾®²°Í½Ìó¡½¡½¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î£¸·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ï£·Ëü£´£°£´£·¿Í¡ÊÉÙ»ÎµÜ¡¢¿ÜÁö¡¢¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥È¤Î¹ç·×¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯ÈæÌó£¹£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¸©ÉÙ»Î»³À¤³¦°ä»º²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤È»³¾®²°¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ»³µ¬À©¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÐ»³¼Ô¤Î¸º¾¯¤â¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸©·ÙÃÏ°è²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ÎÀÅ²¬¸©Â¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙ»Î»³ÁøÆñ·ï¿ô¤Ï£³£¶·ï¡ÊºòÇ¯£µ£³·ï¡Ë¡¢»à¼Ô¤Ï£°¿Í¡ÊÆ±£¶¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°³Ø½¬¤ä»³¾®²°Í½ÌóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡ÖÅÐ»³¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÉÙ»ÎµÜ¥ë¡¼¥È£¸¹çÌÜ¤Î»³¾®²°¡ÖÃÓÅÄ´Û¡×¤ÎÃÓÅÄÍµÇ·ÂåÉ½¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÌë¤ÎÃÆ´ÝÅÐ»³¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¡£Í½Ìó¼Ô¿ô¤â¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æþ»³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡ÖÅÐ»³Æ»¤ÎÀ°È÷¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ»³ÎÁ¤Î²Á³Ê¤ÏÂÅÅö¡£·ÚÁõ¤ä½àÈ÷ÉÔÂ¤ÇÅÐ¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¡×¤Èµ¬À©¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ç¯£³²ó°Ê¾åÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£±²ó¤À¤±¡£ÅÐ¤ëÅÙ¤ËÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¶ì¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸©¤¬º£Ç¯ÅÙ¡¢Æ³Æþ¤·¤¿Æþ»³µ¬À©¤Ï¡¢Æþ»³ÎÁ¤Î²Á³Ê¤ä»³¾®²°Í½Ìó¤ÎµÁÌ³²½¤Ê¤É¡¢»³Íü¸©Â¦¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤ä»öÁ°³Ø½¬¤Ï¸©ÆÈ¼«¤Î»î¤ß¤À¡£¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆþ»³ÎÁ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢»³ÍüÂ¦¤Îµ¬À©¤È¤ÎÁê°ãÅÀ¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥ÈÍøÍÑ£³³äÄ¶¸º
¡¡ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¤Ï¡¢¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢ÅÐ»³¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ£³³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¡Ê£¸·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µÒ¤Î¸º¾¯¤¬°ì°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢£··î£±£°Æü¡Á£¸·î£³£±Æü¤Î¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥È¤ÎÅÐ»³¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó£³£¶¡ó¸º¤Î£·£µ£±£°¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î£²£°£²£°¡¢£²£±Ç¯¤ò½ü¤¯¤È²áµî£±£°Ç¯¤Ç¤ÎºÇÄã¿å½à¤È¤¤¤¦¡£¿ÜÁö¡¢ÉÙ»ÎµÜ¥ë¡¼¥È¤ÎÅÐ»³¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Äº¤Þ¤Ç¤Î¹âÄãº¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤â¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâÁë¸ý¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥¸¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¶µÒ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÎãÇ¯¤Ï¡¢Ç¯Ê£¿ô²óË¬¤ì¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Æþ»³ÎÁ£´£°£°£°±ß¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿º£²Æ¤Ï¡¢Æþ»³²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê·É±ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î²¼½Ü¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ÇÆ£»Þ»Ô¤«¤é¸æÅÂ¾ì¸ý¤òË¬¤ì¤¿ÃËÀ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°²ó°Ê¾åÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬º£Ç¯¤Ï£³¡¢£´²ó¤·¤«ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆþ»³ÎÁ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎý½¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£