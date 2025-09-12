iPhone Air¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¡Ö¼ó¤«¤é¾å¤¬ËÜÂÎ¡×¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Û¤Ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
SF¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤Ä¡£
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÄ¶Çö¤¤¿·ºîiPhone¡ÖiPhone Air¡×¡£¸ü¤ß5.6mm¡¢ËÍ¤Î¾®»Ø¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÇö¤¤¶ËÇö¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Î¸ø¾ÎÃÍ¤Ï¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÇºÇÂç27»þ´Ö¡£
iPhone 17¤ÎºÇÂç30»þ´Ö¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏiPhone 16 Plus¤È¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇö¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¿È¤ò¸«¤¿¤éÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¹¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿iPhone Air¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¶ËÇö¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¡¢Æ¬¤¬ËÜÂÎ¤À¡Ä¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
iPhone Air¤Î¥Ü¥Ç¥£¾åÉô¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢Apple¥·¥ê¥³¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÆ¬Éô¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¶áÊÕ¤Ë¤Ø¤È¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡Ê¤³¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß¶ñ¹ç¤À¤È¡¢A19 Pro¥Á¥Ã¥×¤Î¾ì½ê¤Ï¡Ö¼ó¡×¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ¹ÂÎÉô¤ÏµðÂç¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Çö¤µ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ò·èÊýË¡¤Î¥°¥í¤µ¤Ë¼ã´³°ú¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ËµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¥¹¥´¥¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¤Î¼þÊÕ¡¢È¯Ç®¤â¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤«¡©
¼Âµ¡¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡¢ È¯Çä¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡ª
Source: Apple