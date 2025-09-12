¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤ò¸«¤ëÁ°¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥ï¥±
9·î12Æü¤è¤êÎò»Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ñÀÒ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤Ï¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤¨¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¾¥¯¥Ã¤È¤â¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¶ÌÌÇò¤¤¡ª ¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¡Ê¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ö±³¡×¡Ë¤Ë¶Ã¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢¼Âºß¤·¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈë½ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¡Ö¶¸µ¤¤È°¦¡×¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÆüËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È°û¤ß¹þ¤á¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢±Ç²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬²»³Ú¶µ»Õ¤ÎÏÃ¤«¤é¡È19À¤µª¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
ËÁÆ¬¤Î¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤ò´Þ¤à¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨!? ¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¿Í¤ò!?¡×¤È¶Ã¤¯¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È°Õ³°¤Ê¥Ï¥Þ¤ê¤Ã¤×¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÁÛÁü¡Ê¤½¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë²»³Ú¶µ»Õ¡Ë¤é¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö½îÌ±Åª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¯¤À¤±¤¿¡×°õ¾Ý¤Î¥¥ã¥é¤¬³Ý¤±¹ç¤¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óËÜ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤¡×¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡£¥Ð¡¼¥«¥Ð¡¼¥«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Î¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤â¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î»ñ¼Á¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñÏÃ·à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÎÀ¼¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Î¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÁ¼Ì¤ÏÀ¹¤é¤º¤Ë¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤ª¤«¤·¤ß¤ò¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£³¨ÌÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î°®¼ê¤¬¡Ë¾¯¤·¥Ë¥å¥ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ÑµÒ¤Ë¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¸¶ºî¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¿äÏÀ¡Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â·ëÏÀ¤á¤¤¤¿¡Ëµ½Ò¤¬½é¤á¤Î¤Û¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óËÜ¤Î¹½À®¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ç½ªÈ×¤Ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤È¡Ö¼ç´Ñ¡×¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·à±Ç²è¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÅö¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î·ø¼Â¤ÊµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ËÍñ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¡Ë²ÈÀ¯ÉØ¤ËÍñ¤òÅê¤²¤Ä¤±ÇÍÅÝ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î°ã¤¤¤ä±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¹©É×¤ò¡¢¸¶ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºîËÜ¤ÎÃø¼Ô¤Î¤«¤²¤Ï¤é»ËÈÁ¤ÏÊ¸¸ËÈÇ¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡¢´©¹Ô»þ¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥é¥ó¥°¡¦Â¯¸ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¸Å¤Ó¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«½ñ¤²þ¤á¤¿¡ËÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ä¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¤Ç¤Ï¡© ¤È»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¸Ä¿Í¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤ò¡Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤òÈÜ¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡×»î¤ß¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤²¤Ï¤é»ËÈÁ¤Ï¡¢±Ç²è´ë²è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö±é·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬À¾ÍÎ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö»ä¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ä¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸Å¤á¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¸½Âå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£Âç·¿LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÇØ·Ê3DCG¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¡¢19À¤µª¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°áÁõ¤Ï¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤äÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÈÓÅèµ×Èþ»Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°áÁõ¤Ï¡ÖÌµÍý¤ËÀ¾²¤¿Í¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢±é¼ÔËÜ¿Í¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÇÈ¯ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¹½Â¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¥Ê¥·¡×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿½¨°ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬Èá¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¼¹ï¤Ê½ÐÍè»ö¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î±ù¡¦¥«¡¼¥ë¡ÊÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡Ë¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ä¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¼«¿È¤¬Èë½ñ¤Î»Å»ö¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¸åÇ¤¤ÎÈë½ñ¡¦¥Û¥ë¥Ä¡Ê¿ÀÈøÉö¼î¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¡¢²¿¤è¤ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óËÜ¿Í¤Î»àµî¡Ä¡Ä¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡Ö¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Þ¤¸¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤¬¶¯¤¤¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö²¼ÉÊ¤Ç¾®±ø¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óËÜ¿Í¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö·ù¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤ò¤â¡¢¡ÖÀ»¤Ê¤ëÅ·ºÍ²»³Ú²È¡×¤«¤Ä¡ÖÈþÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö±³¡×¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿´Íý¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î±³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËË½¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±£¤Ú¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ë¤¬¤Þ¤¿¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£³Æ½ê¤Ç¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÅÁ¡Ù¤Î¼¹É®¤Ø´Ø¤ï¤ëÆ°¤¤â¶½Ì£¿¼¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö·èÄêÅª¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥ä¡¼¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¸ÀÆ°¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥ó¥É¥é¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÃø¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥»¥¤¥ä¡¼¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ÷Ã«¾ÂÀ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÂÐ·è¡×¤â¤Þ¤¿¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1822Ç¯¤Ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï27ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥¤¥ä¡¼¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï59ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¤è¤êÈà¤Î¡Ö¶È¡×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¶²¤í¤·¤¯¤â°¥¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤â²þ¤á¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¹ÎÄêÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëº£¡¢Æ´¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤è¤êÀÚ¼Â¤Ë¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¡¢AIÀ¸À®¤Î¸ùºá¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤À¤±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ò¡¢Îò»Ë¤ä¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤¿ºá¿¼¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÃÇºá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶¸µ¤¤ä¶È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡¢´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥×¥ì¥¹»ñÎÁ¤«¤é°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡Ö¹õÅÄÀèÀ¸¡ÊËÁÆ¬¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç»³ÅÄÍµµ®¤¬±é¤¸¤ë²»³Ú¶µ»Õ¡Ë¤â¼Â¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«Î¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ËÉº¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ñ¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡×
³Î¤«¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¿¤Á¤Î¿ÍÊªÁü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤Ë¡Ö¸«¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡×¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¼ç´Ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤Î²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜºî¤ÎË¤«¤µ¤Ç¤¹¡£ÈéÆù¤ËËþ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤Ï¤ê°¦¤â¤¢¤ë¡¢¥é¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤Ï¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤¨¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¾¥¯¥Ã¤È¤â¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¶ÌÌÇò¤¤¡ª ¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¡Ê¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ö±³¡×¡Ë¤Ë¶Ã¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢¼Âºß¤·¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÈë½ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¡Ö¶¸µ¤¤È°¦¡×¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡ÙÍ½¹ðÊÔ
1¡§¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ëÏÃ¡×¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤³°¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤âµöÍÆ¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤Î¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤ä¤äµöÍÆÈÏ°Ï¤Ï¹¤¬¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¹¥×¥ì´¶¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Îóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤ò´Þ¤à¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨!? ¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¿Í¤ò!?¡×¤È¶Ã¤¯¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È°Õ³°¤Ê¥Ï¥Þ¤ê¤Ã¤×¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤é¤·¤¤¡Ö¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¡×¡Ö¿´¤ÎÀ¼¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¤¬³Ú¤·¤¤ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ø²Í¶õOLÆüµ¡Ù¤ä¡Ø»¦°Õ¤ÎÆ»Äø¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Îºî²ÈÀ¤¬ºÇ¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¥â¥Ã¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËµÕ¤Ë´¶Æ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¥ª¥ì¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÁÛÁü¡Ê¤½¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë²»³Ú¶µ»Õ¡Ë¤é¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö½îÌ±Åª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¯¤À¤±¤¿¡×°õ¾Ý¤Î¥¥ã¥é¤¬³Ý¤±¹ç¤¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óËÜ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤¡×¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡£¥Ð¡¼¥«¥Ð¡¼¥«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Î¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤â¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î»ñ¼Á¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñÏÃ·à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÎÀ¼¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Î¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÁ¼Ì¤ÏÀ¹¤é¤º¤Ë¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤ª¤«¤·¤ß¤ò¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£³¨ÌÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î°®¼ê¤¬¡Ë¾¯¤·¥Ë¥å¥ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ÑµÒ¤Ë¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¸¶ºî¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¿äÏÀ¡Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â·ëÏÀ¤á¤¤¤¿¡Ëµ½Ò¤¬½é¤á¤Î¤Û¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óËÜ¤Î¹½À®¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ç½ªÈ×¤Ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤È¡Ö¼ç´Ñ¡×¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·à±Ç²è¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÅö¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î·ø¼Â¤ÊµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ËÍñ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¡Ë²ÈÀ¯ÉØ¤ËÍñ¤òÅê¤²¤Ä¤±ÇÍÅÝ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î°ã¤¤¤ä±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¹©É×¤ò¡¢¸¶ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºîËÜ¤ÎÃø¼Ô¤Î¤«¤²¤Ï¤é»ËÈÁ¤ÏÊ¸¸ËÈÇ¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡¢´©¹Ô»þ¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥é¥ó¥°¡¦Â¯¸ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¸Å¤Ó¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«½ñ¤²þ¤á¤¿¡ËÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ä¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¤Ç¤Ï¡© ¤È»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¸Ä¿Í¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤ò¡Ö°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤òÈÜ¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡×»î¤ß¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤²¤Ï¤é»ËÈÁ¤Ï¡¢±Ç²è´ë²è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö±é·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬À¾ÍÎ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö»ä¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ä¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸Å¤á¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¸½Âå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3¡§¼Â¤Ï³¤³°¥í¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤!? ÌµÍý¤ËÀ¾²¤¿Í¤Ë´ó¤»¤Ê¤¤°áÁõºî¤ê¤â°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê³¤³°¥í¥±»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢ÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£Âç·¿LED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÇØ·Ê3DCG¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¡¢19À¤µª¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°áÁõ¤Ï¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤äÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÈÓÅèµ×Èþ»Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°áÁõ¤Ï¡ÖÌµÍý¤ËÀ¾²¤¿Í¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢±é¼ÔËÜ¿Í¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÇÈ¯ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¹½Â¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¥Ê¥·¡×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿½¨°ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
4¡§¶¦´¶¤ò¡È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡ÉÊª¸ì¤È¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ÷Ã«¾ÂÀ¤Î¡ÖÂÐ·è¡×ËÜºî¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥É¥é¡¼¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤¬¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ë¤ÎÈë½ñ¤È¤Ê¤êÃé¼Â¤ËÆ¯¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬¼¡Âè¤Ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤«¤é±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬Èá¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¼¹ï¤Ê½ÐÍè»ö¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î±ù¡¦¥«¡¼¥ë¡ÊÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡Ë¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ä¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¼«¿È¤¬Èë½ñ¤Î»Å»ö¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¸åÇ¤¤ÎÈë½ñ¡¦¥Û¥ë¥Ä¡Ê¿ÀÈøÉö¼î¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¡¢²¿¤è¤ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óËÜ¿Í¤Î»àµî¡Ä¡Ä¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡Ö¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Þ¤¸¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤¬¶¯¤¤¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö²¼ÉÊ¤Ç¾®±ø¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óËÜ¿Í¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö·ù¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤ò¤â¡¢¡ÖÀ»¤Ê¤ëÅ·ºÍ²»³Ú²È¡×¤«¤Ä¡ÖÈþÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö±³¡×¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿´Íý¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î±³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËË½¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±£¤Ú¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ë¤¬¤Þ¤¿¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£³Æ½ê¤Ç¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÅÁ¡Ù¤Î¼¹É®¤Ø´Ø¤ï¤ëÆ°¤¤â¶½Ì£¿¼¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö·èÄêÅª¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥ä¡¼¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¸ÀÆ°¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥ó¥É¥é¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÃø¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥»¥¤¥ä¡¼¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤æ¤ë¤¤²ñÏÃ·à¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÈÀ÷Ã«¾ÂÀ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÂÐ·è¡×¤â¤Þ¤¿¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1822Ç¯¤Ë¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Ï27ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥¤¥ä¡¼¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï59ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¤è¤êÈà¤Î¡Ö¶È¡×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¶²¤í¤·¤¯¤â°¥¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤â²þ¤á¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5¡§¸½Âå¤Ç¤â·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌäÂê·àÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï19À¤µª¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ï¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¹ÎÄêÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëº£¡¢Æ´¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥É¥é¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤è¤êÀÚ¼Â¤Ë¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¡¢AIÀ¸À®¤Î¸ùºá¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤À¤±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥É¥é¡¼¤ò¡¢Îò»Ë¤ä¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤¿ºá¿¼¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÃÇºá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶¸µ¤¤ä¶È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡¢´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥×¥ì¥¹»ñÎÁ¤«¤é°úÍÑ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡Ö¹õÅÄÀèÀ¸¡ÊËÁÆ¬¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç»³ÅÄÍµµ®¤¬±é¤¸¤ë²»³Ú¶µ»Õ¡Ë¤â¼Â¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«Î¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ËÉº¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ñ¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡×
³Î¤«¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤È¥·¥ó¥É¥é¡¼¤¿¤Á¤Î¿ÍÊªÁü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤Ë¡Ö¸«¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡×¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¼ç´Ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤Î²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜºî¤ÎË¤«¤µ¤Ç¤¹¡£ÈéÆù¤ËËþ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤Ï¤ê°¦¤â¤¢¤ë¡¢¥é¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)