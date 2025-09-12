2024Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÈ¯ÌÀÆÃµöÅÐÏ¿·ï¿ô¡¢À¤³¦1°Ì¤Î50Ëü·ï¤Ë¡½Ãæ¹ñ
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÂè14²óÃæ¹ñÃÎÅªºâ»º¸¢Ç¯¼¡²ñµÄ¤¬11Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¹ñ²ÈÃÎÅªºâ»º¸¢¶É¤Î¿½Ä¹±«¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥æ¡¼¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÈ¯ÌÀÆÃµöÅÐÏ¿·ï¿ô¤¬50Ëü·ï¤ËÃ£¤·¡¢À¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Èæ23¡¥1¡ó¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÆÃµöÊÝÍ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥§¥¢¤Ï60¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÈ¯ÌÀÆÃµö¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê½Ð´ê¡¦ÅÐÏ¿¤¬ÁÐÊý¸þ¤Ç³èÈ¯¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ÊÀª¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤Î³¤³°È¯ÌÀÆÃµöÅÐÏ¿·ï¿ô¤Ï16Ç¯¤Î2Ëü1000·ï¤«¤é24Ç¯¤Î5Ëü2000·ï¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÈ¯ÌÀÆÃµö¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë³°¹ñ´ë¶È¤Î¿ô¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
24Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢95¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÍ¸úÈ¯ÌÀÆÃµö¤òÊÝÍ¤·¡¢¤½¤ÎÁí·ï¿ô¤Ï40Ëü7000·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³°¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÍ¸úÈ¯ÌÀÆÃµöÁí·ï¿ô¤Î43¡¥7¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Î¾ÍèÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¶¯¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë