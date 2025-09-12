¾åÌî¤Ç¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¤Î¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTV¥¢¥Ë¥á SAKAMOTO DAYS FES¡×¤¬¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Ë¤¢¤ë¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹ 6³¬ºÅ»ö¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTV¥¢¥Ë¥á SAKAMOTO DAYS FES¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¡ÈÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ê¤¾¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÎ©ÂÎÅ¸¼¨Êª¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¸Í÷²ñ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜÂÀÏº¤ÈÄ«ÁÒ¥·¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡ÖÁÆÉÊ¥¿¥ª¥ë¡§»¦Ï¢¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥À¥ë¥Þ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ´üÃæ¤Î½éÆü9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ª¤è¤ÓÅÚÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÎÆþ¾ì¤ÏÆü»þ»ØÄêÀ©¡£Á°Çä¤ê·ô¤Ï¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü»þ»ØÄê·ô¤Î»Ä·ô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤âÅöÆü·ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
