°ËÆ¦¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬Á´¹ñ¥³¥ó¥¯ー¥ëºÇ¹â¾Þ ±«ÂÐºö¤Ê¤ÉµÕ¶¾è¤ê±Û¤¨²÷µó=ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô
2025Ç¯8·î30Æü¡¢»³Íü¸©¤ÇÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÊö¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ¦»Ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¼õ¾Þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤ÏÌÔ½ë¤ä¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°Û¾ï¤ÊÅ·¸õ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÃæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡×
°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÃæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡×¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¡¢Èª¤Ï10¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« °æ¼ê½Õ´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÃæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー ¾úÂ¤²È ¿åÌîÄ¾¿Í¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¼«¿®¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¾úÂ¤²È¡¢¿åÌîÄ¾¿Í¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®½Ð¿È¡£»³Íü¸©¤Ç¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢9Ç¯Á°¤«¤éÃæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¾úÂ¤¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥´ー¥ë¥É¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ»º¥ï¥¤¥ó¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¡¦»³Íü¸©¤äÄ¹Ìî¸©¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤³¤³°ËÆ¦¤âÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ù¥ë¥È¡Ê¢¨¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿°ÞÅÙÂÓ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡ÖÅ¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¹ÃÈÂ¿¼¾¤Ç±«¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ËÆ¦¤Ç¥Ö¥É¥¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÈÌÅª¤Ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ï¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬10～20¡î¤ÇÃë¤ÈÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤¿±«¤ÎÎÌ¤â500～900¥ß¥êÄøÅÙ¤ÎÃÏ°è¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¤¢¤ë°ËÆ¦ÃÏ°è¤ÎÇ¯´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÌó2800¥ß¥ê¡£¡Ö±«ÂÐºö¡×¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥É¥¦¤Ë±«¤¬¤¢¤¿¤ë¤ÈÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¥°¥ìー¥×¥¬ー¥É¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢±«½ü¤±¡Ä¡×
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö³Î¤«¤Ë´°Á´¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡Ö¥Ö¥É¥¦¤Ë±«°ìÅ©¤µ¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±«¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¥Ö¥É¥¦¤Î²Ì¼Â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥ìー¥×¥¬ー¥É¡×¡£
Ãæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤ÏÇß±«Æþ¤êÁ°¤Î5·îÃæ½Ü¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ö¥É¥¦¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥á¥ë¥íー¤Ç¤¹¤È¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¿§¤Å¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ë¥íー¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÎ¢Â¦¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤¬ÂÐºö¤òÇ÷¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ãæ°ËÆ¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ä¾úÂ¤µ»½Ñ¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ê»ºÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¾úÂ¤ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡ÖºòÇ¯¤è¤ê°ËÆ¦¤é¤·¤µ¡Ø°ËÆ¦¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¡Ù¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¤í²á¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤á¤Î¤í²á¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢°û¤ß¸ý¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ°ËÆ¦¤é¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥í¥ïー¥ë¤È¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤Î¸ÄÀ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°æ¼ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï～¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌ£¤Ï¡Ë¿¼¤ß¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿åÌî¤µ¤ó¤ÏÃæ°ËÆ¦¤Ç¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿åÌî¤µ¤ó¡ä¡Öº£¡¢²¹ÃÈ²½¤Ç¥Ö¥É¥¦¤Î¿§¤Å¤¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ËÆ¦¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ØÌÃ¾úÃÏ¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»³Íü¤È¤«¡¢Ä¹Ìî¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×