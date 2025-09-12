¡ÚÂ®Êó¡Û²ßÊª¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤«¡¡À®ÅÄÈ¯¥»¥Ö¹Ô¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õÊØ¤¬´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¡Ö¶ÛµÞÃåÎ¦¡×¡¡¾èµÒ¡¦¾è°÷·×142¿ÍÁ´°÷¤¬¡Ö¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¶ÛµÞÃ¦½Ð¡×Éé½ý¼Ô2¿Í
¡¡12Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¡¦¥»¥Ö¹Ô¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬¡¢µ¡ºàÉÔ¶ñ¹ç¤Ç´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¶õ¤òÈô¹ÔÃæ¤Ë¡¢µ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ò12Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¥Þ¥¯¥¿¥ó¥»¥Ö¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤¬¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎA³êÁöÏ©¤Ë¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏÍ¶Æ³Ï©¾å¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ÛµÞÃ¦½Ð¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷·×142¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñ¸ò¾ÊÂçºå¹Ò¶õ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¶õ¤òÈô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç¡¢½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í1¿Í¤º¤Ä¡¢·×2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÛµÞÃåÎ¦¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎA³êÁöÏ©¡¦B³êÁöÏ©¤Ï°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å9»þÁ°¤Ë±¿ÍÑ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£