¡È¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡É³Ø¹»¤Ê¤É¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¸¡Æ¤¤ò¿ä¾©¤Ø¡¡¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤Ë¸þ¤±Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á
¡Ö¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤¬³µ¤ÍÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡×¤Ï¡¢ÀÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¤³¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¡ÈÆüËÜÈÇDBS¡É¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀË½ÎÏ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12Æü¡¢Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤¬³µ¤ÍÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢ÀË½ÎÏÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢µ¿¤ï¤·¤¤»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤ËÍ¸ú¤À¤È¤·¡¢ÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»à³Ñ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ùÆ¸¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤ËÈï³²Êó¹ð¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄ¹´ü´Ö¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£