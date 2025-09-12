¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÁ´3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¡¡SC·Ú°æÂô¤¬1°Ì¤Ç·èÄêÀï¤Ø¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç1ÀÊÁè¤¦
¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹5-3SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö(12Æü¡¢ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯)
À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤ëÍ½Áª¡¢ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ìSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤ò¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¤ä¤Ö¤ê3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï2-1¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¨¥ó¥É¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Âè5¥¨¥ó¥É¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¡£Âè6¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê4-2¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Âè10¥¨¥ó¥É¤Ç¤ÏÀè¹¶¤ÎSC·Ú°æÂô¤¬¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬5-3¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÁ´3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¤«¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅê¤¸¤ë¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸(DSC)¤Î¿ôÃÍ¤ÇSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Î1°Ì¤¬·èÄê¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£DSC¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬23.49¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬32.06¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬45.31¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È3°Ì¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï13Æü¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯1»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼Ô¤Ï1°ÌSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÔ¤ÄÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤È¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¾¡¼Ô¤¬·èÄêÀï¤òÀï¤¤¡¢Í½Áª¤ò´Þ¤á5»î¹ç¤Î¤¦¤ÁÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦11Æü
¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì 9-7 ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹
¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì 13-4 SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö
SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö 8-6 ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹
SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö 5-4 ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ 7-6 ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ 5-3 SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö