¥Ñ¥ó¥À¤¬¿©¤Ù¤¿¡ÈÃÝ¡É¤Ç¡ÖÃã¼¼¡×À½ºî¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ËÅþÃå
º£Ç¯6·î¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¤Î¥Ñ¥ó¥À¡£¤½¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÝ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿µ½Å¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Âç¤¤ÊÊªÂÎ¡Ä¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À4Æ¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÃÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÃã¼¼¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ë¥¨¥µ¤È¤·¤ÆÃÝ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¡¢Ãã¼¼¤¬13Æü¤«¤éËüÇî¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤ª¤è¤½20¿Í¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¸©Î©Âç³Ø 4Ç¯À¸ ÇòÅÚ´²Ç·¤µ¤ó(22)
¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÝÎÓ¤Ï¡¢È²ºÎ¤»¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢´Ä¶°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¸å¤Î³èÍÑºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÃÝ¤Î³èÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£