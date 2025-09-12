SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¡ßCHEMISTRY¡¦Æ²ÄÁ²ÅË®¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù·àÃæ²Î¤¬¸ø³«¤Ë
¡¡SOPHIA¡¦¾¾²¬½¼¤ÈCHEMISTRY¡¦Æ²ÄÁ²ÅË®¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬²Î¤¦·àÃæ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤Î¿·Ï¿²»¸»¤¬¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¤ÎSOPHIA¡¦¾¾²¬½¼
¡¡Æ±ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡£¤½¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥À¥ê¤ò±é¤¸¤ëÆ²ÄÁ¤Ï¡¢ÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢ÉñÂæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£½éÆü¤ò13Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢Êª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦12Æü¤Ë¤Ï¡¢¾¾²¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëFMÂçºå¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSOPHIA ¾¾²¬½¼¤Î return to OSAKA ¡ÁËÜÅö¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¡©¡ª¡Á¡Ù¡Ê¸å9:00¡Á¡Ë¤Ë¤âÆ²ÄÁ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤Î²»¸»¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò»ý¤ÄµÛ·ì¼ï¡¦TRUMP¤¬¤Ò¤½¤à´Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¶¸µ¤¤Î±ã¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£ÉÔ»à¤ÎÂ¸ºß¤ËÄ©¤à¡ÈËú´ü¥¸¥ã¥ó¥¡¼¡É¤¿¤Á¡¢ÃéÀ¿¿´¤ÈÉü½²¿´¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾¤»È¤¤¤¿¤Á¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È·ìÌÁµÄ²ñ¤¬¸òºø¤¹¤ë±¢ËÅ·à¤Ê¤É¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡ÙÆüÄø
Åìµþ¸ø±é¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì
Âçºå¸ø±é¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¤ÎSOPHIA¡¦¾¾²¬½¼
¡¡Æ±ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡£¤½¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥À¥ê¤ò±é¤¸¤ëÆ²ÄÁ¤Ï¡¢ÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢ÉñÂæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£½éÆü¤ò13Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢Êª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò»ý¤ÄµÛ·ì¼ï¡¦TRUMP¤¬¤Ò¤½¤à´Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¶¸µ¤¤Î±ã¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£ÉÔ»à¤ÎÂ¸ºß¤ËÄ©¤à¡ÈËú´ü¥¸¥ã¥ó¥¡¼¡É¤¿¤Á¡¢ÃéÀ¿¿´¤ÈÉü½²¿´¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾¤»È¤¤¤¿¤Á¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È·ìÌÁµÄ²ñ¤¬¸òºø¤¹¤ë±¢ËÅ·à¤Ê¤É¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ð¡¼¥ó¡ÙÆüÄø
Åìµþ¸ø±é¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì
Âçºå¸ø±é¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£