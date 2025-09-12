¼óÁê¡¢9·îËö¤ÎË¬´ÚÄ´À°¡¡Âà¿ØÁ°¤Ë¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡¢9·î30Æü¤Ë¤â´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¤ÎÁê¸ß±ýÍè¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£¼óÁê¤ÈÍû»á¤Ï8·î¤ËÆüËÜ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¼óÁê¤ÏÂà¿ØÁ°¤Ë¡¢¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤Î·ÑÂ³¤È°ÂÄêÅª´Ø·¸¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬12Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï8·î¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤Ë´Ø¤·¡Ö´ÚÆü³°¸ò¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦Ë¾¤à¡×¤È¸ÀµÚ¡£¼¡²ó¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£