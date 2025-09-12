³°Ì³¾Ê¡¢À¯Ì³»°Ìò¤òÇÉ¸¯¤»¤º¡¡º´ÅÏ¶â»³¤ÎÏ«Æ¯¼ÔÄÉÅé¼°
¡¡´ä²°µ£³°Áê¤Ï12Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¡Ê¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡Ë¤ÎÏ«Æ¯¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë¡¢À¯ÉÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³°Ì³¾Ê¤Î²¬Ìî·ë¾ë»Ò¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¿³µÄ´±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë¤ÏÀ¸°ð¹¸»Ò³°Ì³À¯Ì³´±¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¯Ì³»°Ìò¤ÎÇÉ¸¯¤ò¸«Á÷¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤ÄÉÅé¼°¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤È·èÄê¡£¼°¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëÄÉÅé¤Î¼¤Ë´Ø¤·¡¢¶¯À©À¤ÎÉ½¸½¤ò½ä¤Ã¤ÆÆü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ç°Õ¸«¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç´ä²°»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂ¦¤â»²²Ã¤·¤Æ¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤º»ÄÇ°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£